Vatandaşlıktan çıkarma için ilk liste yayınlandı

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 130 kişi 3 ay içinde Türkiye'ye gelmezse vatandaşlıktan çıkarılacak.





Listede Fethullah Gülen Hocaefendi ve HDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer de yer alıyor.

İşte tam liste











