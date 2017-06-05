Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşlıktan çıkarma için ilk liste yayınlandı /05 Haziran 2017 11:11

Vatandaşlıktan çıkarma için ilk liste yayınlandı

Resmi Gazete'de 130 kişilik bir liste yayımlanırken, bu kişilerin 3 ay içinde Türkiye'ye dönmemesi durumunda vatandaşlıktan çıkarılacağı açıklandı.

SHABER3.COM

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 130 kişi 3 ay içinde Türkiye'ye gelmezse vatandaşlıktan çıkarılacak.

Listede Fethullah Gülen Hocaefendi ve HDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer de yer alıyor.
İşte tam liste



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