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Vatandaşlıktan çıkarma için ilk liste yayınlandı
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Vatandaşlıktan çıkarma için ilk liste yayınlandı
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05 Haziran 2017 11:11
Vatandaşlıktan çıkarma için ilk liste yayınlandı
Resmi Gazete'de 130 kişilik bir liste yayımlanırken, bu kişilerin 3 ay içinde Türkiye'ye dönmemesi durumunda vatandaşlıktan çıkarılacağı açıklandı.
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 130 kişi 3 ay içinde Türkiye'ye gelmezse vatandaşlıktan çıkarılacak.
Listede Fethullah Gülen Hocaefendi ve HDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer de yer alıyor.
İşte tam liste
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