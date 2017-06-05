Flaş! Katar'a terör darbesi

Körfez’de sıcak gelişme… Katar’a ‘terör’ darbesi: Dört ülke ilişkileri kesti





Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA, Riyad Yönetimi’nin sınırlarını kapattığını; kara, deniz ve hava temasını kestiğini duyurdu. SPA, amacın Krallığı terörizm ve aşırılıkçılık tehlikesinden korumak olduğunu aktardı. Suudi Arabistan, Yemen’de sürmekte olan savaştan Katar askerlerini de çekti.







Mısır da hava sahasını ve limanlarını Katar’a kapattı.





BAE, Katarlı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verdi. Resmi haber ajansı WAM’ın haberine göre; Abu Dhabi Yönetimi, Doha’yı terörizmi, aşırılıkçılığı ve mezhepçiliği desteklemek, finanse etmek ve benimsemekle suçladı.





Bahreyn resmi haber ajansı da “ülkenin güvenlik ve istikrarını sarsmak ve içişlerine karışmakla” suçladığı Katar’la ilişkilerini kesti.





Mayıs ayının sonlarında Katar resmi haber ajansının internet sitesinde Katar Emiri’nin İran ve İsrail’le ilgili yorumları yayınlandı. Körfez ülkeleri ise bu açıklamalara çok sert tepki gösterdi.

Katar Yönetimi, sitenin kontrolünün hackerlar tarafından ele geçirildiğini ve yorumların gerçeği yansıtmadığını savunsa da söz konusu ülkeler Doha merkezli Al Jazeera dahil Katar medyasını ülkelerinde yasakladı.