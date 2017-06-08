Samanyolu Haber /Gündem / Katar'la bir ülke daha ilişkiyi kesti /08 Haziran 2017 09:04

Katar'la bir ülke daha ilişkiyi kesti

Senegal Dışişleri Bakanlığı, Senegal'in Doha Büyükelçisinin ülkeye geri çağrıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Katar'a yönelik "ilişki kesme" kararlarına bir ülke daha eklendi.

Senegal Dışişleri Bakanlığı, Doha Büyükelçisinin ülkeye geri çağrıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Bahreyn, Yemen, Libya ve Maldivler, Moritanya ve Ürdün, Katar'la ilişkileri kesmiş ya da seviyesini düşürmüştü

SEMPATİ DUYMAK YASAK' 

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), Katar'a yönelik 'sempati ve duygudaşlık' besleyen açıklamaların yasaklandığı ifade ediliyor. Reuters'ın haberi göre, BAE başsavcılığı Katar'la ilgili 'ılımlı' açıklamaların yasaklanmasına karar verdi. 
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