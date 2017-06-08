Katar'la bir ülke daha ilişkiyi kesti

Katar'a yönelik "ilişki kesme" kararlarına bir ülke daha eklendi.







Senegal Dışişleri Bakanlığı, Doha Büyükelçisinin ülkeye geri çağrıldığını duyurdu.





Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Bahreyn, Yemen, Libya ve Maldivler, Moritanya ve Ürdün, Katar'la ilişkileri kesmiş ya da seviyesini düşürmüştü





