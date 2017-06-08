'Arda gazeteciye saldırdığı için değil evet kampanyası yaptığı için bitirildi'

Yorumcu Rıdvan Dilmen, gazeteciye saldırdıktan sonra gelen tepkiler üzerine milli takımı bırakan Arda Turan'ı savundu.





Dilmen, Arda Turan'ın başkanlık sistemine "Evet" dediği için, "bedel ödediğini" öne sürdü





Dilmen'in sözleri şöyle:





“Yüzde 50 öyle gitmiştir. Biraz da benim şeyim oldu çocuğa. İzin almadan zaten aramazdım. Bu siyaseten evet mevet dalgası var ya, bir kere oradan Arda’yı bir cebe koydular 24 Ocak’tan sonra. Beni bitirdiler. Şimdi bu çocuk da onun bedellerinden birini ödüyor. Bu ciddi bir sebep, yüzde 50’den fazla bir sebeptir. En az yüzde 70’i, Arda’yı yerle bir eden, hatta geçenlerde Murat Boz’u eden, Burak Yılmaz’ı hanımıyla eşiyle çocuğuyla falan filan yapan… Bunlar hep siyasi çocuklar da Allah’ı var hiçbir sıkıntıları olmadı. Çünkü Arda’nın kimseyle sorunu yoktu. Olayı farklı hale getirdiler. Ben açıkçası Arda’nın da bu konuda çok yıpratıldığını düşünüyorum. Bekliyorlardı. Arda bu konuşmayı yapmadan önce de aynı yaşıyordu. Ben de aynı yaşıyordum. Ne değişti de Arda böyle oldu? Sebepleri tecrübeme dayanarak söylüyorum. Birincisi siyasi, tartışmasız. Bunu futbol direktörünün görmesi lazım. Cumhurbaşkanımızın da görmesi lazım.”