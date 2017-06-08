Samanyolu Haber /Gündem / AKP yeniden döndü: Ergenekon ve Balyoz davaları... /08 Haziran 2017 08:53

AKP yeniden döndü: Ergenekon ve Balyoz davaları...

İçişleri Eski Bakanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı

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Efkan Ala, biraz tuhaf cümlelerle de olsa Ergenekon ve Balyoz davalarının aslında gerçekte doğru davalar olduğunu söyledi. 
 Ala darbenin siyasi ayağı tartışmaları ile ilgili şunları söyledi: "Siyasi ayağını söyleyen partiler kendi içlerine bakmalı. Hakikaten Cumhurbaşkanı Ak Parti'den bunların böyle gelip yuvalanmaması için çok önemli hassasiyetle durdu. İlk harekete geçen de Ak Parti oldu. İki üç tane milletvekili ihraç edildi soruşturma açıldı. Belediye Başkanları vardı görevden alındı. Ak Partiye karşı böyle bir büyük darbe girişiminde bulunulacak ve siyasi ayağı olmayacak. İyi de AK Parti'den olmayacakları açık. Hükümete karşı yapıyorlar zaten. Herkes kendine dönüp bakmalı burada mantık yürütmek gerekirse AK Partiye karşı olan kişiler, siyasete AK Parti dışından kişileri getirir. "
 
"ERGENEKON VE BALYOZ'UN UYDURMA OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"
 
Bizim aldığımız kararla onlar belli bir mecraya girdi. Daha önce atılmalar olmuştu. Onlar için de kanunlar çıkardık. Bir kısmının uydurma olmadığı açığa çıktı. Ergenekon, Balyoz adında şu olur bu olur. Hükümete karşı bir oluşum olmuştu. Bir darbe hazırlığı yapılmıştı. Kumpasla oraya dahil edilip kendi adamlarının önünü açmak için kumpas kurduğu açık. İnsanları ne aklamak ne de itham etmek doğru değil. Kendi çıkarına kullandı.
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