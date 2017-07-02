Samanyolu Haber /Dünya / Katar'dan 'Türk üssü' cevabı /02 Temmuz 2017 14:12

Katar'dan 'Türk üssü' cevabı

Diğer Arap ülkeleri tarafından Katar'a tanınan sürenin dolmasına günler kala, Doha yönetiminden açıklama geldi: Türk askeri üssü kapanmayacak.

Katar'dan 'Türk üssü' cevabı


Katar, diğer Arap ülkelerinin Doha yönetimine yönelik ambargoyu kaldırmak için sunduğu 13 şartla ilgili tavrını koruyor.
ABD'den İtalya'nın başkenti Roma'ya geçen Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Tani, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Talepler listesi reddedilecek. Diyaloğa girmeye hazırız. Ancak bu, sadece uygun şartlarda olur" dedi.
El Tani, Arap ülkelerinin isteği üzerine Katar'daki Türk askeri üssünün ya da El Cezire televizyonunun kapatılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Katarlı bakan, bu üssün, iki egemen devlet arasında varılan bir savunma anlaşmasının parçası olduğunu söyledi.
Terörü desteklemekle suçladıkları Katar'la diplomatik ilişkileri kesen ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn; Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuştu. Katar'a bu ülkeler tarafından tanınan 10 günlük süre 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. Talepler listesinde; Doha merkezli El Cezire televizyonunun yayın hayatına son vermesi ve İran'la bağların zayıflatılması gibi isteklerin yanı sıra Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması da bulunuyor.
"Korkmuyoruz, sonuçlarına hazırız"
Roma'da konuşan El Tani, "Dünyanın uluslararası hukukla yönetildiğine inanıyoruz. Ve uluslararası hukuk; büyük ülkelerin, küçük ülkelere zorbalık yapmasına müsaade etmez... Kimsenin egemen bir devlete ültimatom vermeye hakkı yok" dedi.
Talepleri reddettikleri için askeri misillemeyle karşılaşmaktan korkmadıklarını belirten El Tani, "Katar her türlü sonuçla yüzleşmeye hazır... Ancak dediğim gibi, ihlal edilmemesi gereken bir uluslararası hukuk var. Aşılmaması gereken bir sınır var" diye konuştu.
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