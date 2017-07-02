Şam'da intihar saldırısı

Şam intihar saldırısı ile sarsıldı. Şam'ın merkezinde yer alan Tahrir Caddesi'nde meydana gelen saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri tarafından çevrelendiği sırada üzerindeki patlayıcıyı infilak ettiren saldırgan, çok sayıda kişiyi de yaraladı.

İntihar eylemi, Mart ayından bu yana Şam'da düzenlenen en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti.

Şam'daki güvenlik güçleri bu sabah kentin iki farklı noktasında da alarma geçti. Saldırı hazırlığındaki bomba yüklü iki aracın, kontrollü bir şekilde patlatıldığı açıklandı.





Etkisiz hale getirilen eylemcilerin, bayram tatili dönüşü yoğunluğun olduğu noktaları hedef almak istediği belirtildi



