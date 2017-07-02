Samanyolu Haber /Dünya / Şam'da intihar saldırısı /02 Temmuz 2017 13:52

Şam'da intihar saldırısı

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen intihar saldırısında 21 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, iki ayrı saldırıyı da önlediklerini açıkladı.

Şam'da intihar saldırısı

Şam intihar saldırısı ile sarsıldı. Şam'ın merkezinde yer alan Tahrir Caddesi'nde meydana gelen saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri tarafından çevrelendiği sırada üzerindeki patlayıcıyı infilak ettiren saldırgan, çok sayıda kişiyi de yaraladı.
İntihar eylemi, Mart ayından bu yana Şam'da düzenlenen en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti.
Şam'daki güvenlik güçleri bu sabah kentin iki farklı noktasında da alarma geçti. Saldırı hazırlığındaki bomba yüklü iki aracın, kontrollü bir şekilde patlatıldığı açıklandı.

Etkisiz hale getirilen eylemcilerin, bayram tatili dönüşü yoğunluğun olduğu noktaları hedef almak istediği belirtildi

Suriye güvenlik güçleri, geçtiğimiz yıldan bu yana Şam'ın merkezinde ve kırsalında tamamen kontrolü sağlamak için yoğun bir operasyon düzenliyor.
Sadece Şam'ın doğusundaki Cobar ve Ayn Tarma'da muhaliflerle çatışmalar sürüyor.
Suriye'de 6 yıldır süren iç savaşta Esad Yönetimi'nin kalesi olmayı sürdüren Şam'da Mart ayında iki büyük saldırı gerçekleşmişti.
Şam'daki Adalet Sarayı yakınlarında meydana gelen intihar saldırısı sonucu 30'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.
O dönem El Nusra adını kullanan Fetih el Şam örgütünün Irak'tan Şii hacıları hedef aldığı saldırıda ise 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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