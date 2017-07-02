Samanyolu Haber /Gündem / Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama /02 Temmuz 2017 14:41

Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeni Bamteli Sohbeti yarın Herkul.org sitesinde yayınlanacak....

Bu baş eğilmeyecektir....

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan münasebetiyle ara verdiği Bamteli Sohbetlerine yeniden başladı. Herkul.org internet sitesi yönetisi yeni sohbetin 2 dakikalık bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.  
Hocaefendi sohbetinde 
'Herşey adaletle kayimdir, güç ve kuvvet adaletin emrine girdiği zaman esasen o güç ve kuvvet kendinden beklenen şeyi ahirette kendisine mesuliyet terettüp etmeyecek şekilde yerine getirmiş olur..  Hz Pir de öyle diyor.. 'Kuvvet Haktadır.. hak kuvvette değildir.. Kuvvetin hakta, Hakkın kuvvette olmadığına binaen dünyayı başımıza ateş yapsanız, hakikati kuraniyeye feda olan bu baş zındıkaya, zalimlere diyebilirsiniz,münafıklara diyebilirsiniz, hak hakikat tanımayanlara diyebilirsiniz eğilmeyecektir' dedi.  
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Bu baş eğilmeyecektir....

Bu baş eğilmeyecektir....

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