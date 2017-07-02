Fethullah Gülen Hocaefendi'den manifesto gibi açıklama

Hocaefendi sohbetinde

'Herşey adaletle kayimdir, güç ve kuvvet adaletin emrine girdiği zaman esasen o güç ve kuvvet kendinden beklenen şeyi ahirette kendisine mesuliyet terettüp etmeyecek şekilde yerine getirmiş olur.. Hz Pir de öyle diyor.. 'Kuvvet Haktadır.. hak kuvvette değildir.. Kuvvetin hakta, Hakkın kuvvette olmadığına binaen dünyayı başımıza ateş yapsanız, hakikati kuraniyeye feda olan bu baş zındıkaya, zalimlere diyebilirsiniz,münafıklara diyebilirsiniz, hak hakikat tanımayanlara diyebilirsiniz eğilmeyecektir' dedi.

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan münasebetiyle ara verdiği Bamteli Sohbetlerine yeniden başladı. Herkul.org internet sitesi yönetisi yeni sohbetin 2 dakikalık bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.