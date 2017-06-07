Katar'dan Avrupa uçuşu 2 saat uzadı

Önce Suudi Arabistan ile başlayan ve ardından 6 ülkenin daha katıldığı Katar'a yaptırımlara karşı Türkiye arabulucu rolüne hazırlanırken, Katar'ın ekonomik tarafında da bu ablukanın etkileri görülmeye başlandı. Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden birine sahip olan Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır, dün sabah saatlerinden itibaren hava sahalarının Katar’dan gelen yolcu uçaklarına kapatılması nedeniyle birçok rotada değişikliğe gitti. Bilhassa Afrika uçuşlarında Suudi Arabistan hava sahasını kullanıp daha kısa uçuş mesafesi yaratabilen Katar, yasağın ardından artık Türkiye ve İran hava sahasını kullanmaya başladı. Haliyle rota değişikliği, uçuş sürelerini de artırdı. Kısıtlı bir rotayı kullanan Katar Havayolları, sadece İran üzerinde ilerleyerek Türkiye üzerinden uçabiliyor.





KATAR-AVRUPA UÇUŞLARI 2 SAATE UZADI

Basra Körfezi’ni aşan Katar uçakları, İran üzerinden ilerliyor ve Türkiye’den geçerek Avrupa’ya doğru yol alıyor. Rota değişikliğinden ötürü uçuş süreleri bazı noktalara iki saate kadar uzadı. Bunun ciddi yakıt masrafına ve ekip mesaileri açısından ciddi soruna yol açabileceği belirtiliyor. Havacılık otoriteleri, yaşanan krizin Katar için büyük bir şok olduğunu ifade ediyor. Yetkililer, yaşanan krizden en çok Katar Havayolları’nın etkileneceğini dile getirirken, komşu ülkelerin hava sahalarını kapatmasıyla alternatif güzergahlara yönelen şirketin yolcu sayısında ciddi düşüşler yaşanması bekleniyor.





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