Erdoğan'ın koruması rus ruletinde öldü

Kız arkadaşıyla Rus ruleti videoları izleyen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nda çalışan 24 yaşındaki polis Ramazan Özçelik, "Öyle oynamaz, böyle oynanır” diyerek, silahı başına dayadı ve hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nde görev yapan polis memuru Ramazan Özçelik, Rus ruleti oynarken hayatını kaybetti.





Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nda çalışan 24 yaşındaki polis memuru Ramazan Özçelik, Özbek kız arkadaşı Feride Bayramova’yla Rus ruleti videoları izledi. Videoları izlerken “Öyle oynamaz, böyle oynanır” diyerek, silahı başına dayayan Özçelik, tetiğe bastı. Silahın ateş almasıyla başından vurulan Özçelik öldü.





Feride Bayramova’nın, ifadesinde yaşananları şöyle anlattığı öğrenildi:





“Ramazan uyudu. Ben de silahını dolabın üzerine koydum ve yattım. Sabah 10.00 gibi uyandım. Ancak Ramazan uyuyordu. Saat 14.00 gibi o da uyandı. Yiyecek bir şeyler almak için dışarı çıkacaktı, giyiniyordu. Bu sırada silahının dolabının üzerinde olduğunu görünce bana, ‘Tabancayı niye bize doğru çevirdin’ dedi ve silahı alarak beline koydu. Bu sırada kendisine Rus ruleti videosu izlettim. Ramazan da bana ‘O öyle oynanmaz böyle oynanır’ diyerek belinden tabancayı çıkarıp başına dayadı. Bu sırada ‘Ne yapıyorsun’ diyerek müdahale etmek için elini tutmaya çalıştığım sırada silah ateş aldı.”





Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, polis memurunun ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Feride Bayramova gözaltına alınarak önce Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği’ne ardından İstanbul Terörle Mücadele Suçlarla Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.





Polis memuru Ramazan Özçelik’in ölümündeki soru işaretleri nedeniyle soruşturma derinleştirildi. Bazı ifadeleri çelişkili bulunan Bayramova’nın telefonu ve adına kayıtlı hatlar da incelemeye alındı. Özçelik’in, Haziran 2016’da Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi’nde göreve başladığı öğrenilirken, Özbek kadının ise Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde okuduğu bildildi.