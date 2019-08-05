[ANALİZ] Katar ölümü gösterip sıtmaya razı etti

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Süper Lig’de 2019-2020 Futbol Sezonu 16 Ağustos’ta Denizlispor-Galatasaray maçı ile başlayacak. Ligin arefesinde maçların yayın hakkını elinde bulunduran Katarlı beIN Media Group ile kulüpler arasında dolar krizi patlak verdi.







18 kulübün gelirleri içinde aslan payını naklen yayın gelirleri teşkil ediyor. Her sene 500 milyon dolar (2,8 milyar TL) puan sıralamasına göre taksim ediliyor.





ŞARTNAMEYE RAĞMEN 4,80 TL’Yİ KABUL ETMEDİ





İhale şartnamesine göre bu sene ödeme için döviz kuru 4,80 TL üzerinden hesaplanacaktı.





Ancak Katarlı beIN zarar ettiğini belirterek bu tutar üzerinden ödeme yapmayacağını gerekirse cayma tazminatını ödeyip Türkiye’den ayrılacağını ilan etti.





Ölümü gören kulüpler Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) çare bulmasını talep etti.





Taraflar tekrar masaya oturdu. TFF Başkanı Nihat Özdemir varılan mutabakatı “müjde” diye açıklasa da ayrıntılarda Katarlıların masadan kârlı kalktığı anlaşılıyor.





Yayıncı kuruluş beIN Sports futbol naklen yayınları için yıllık 410 milyon dolar ödeyecek. İhalede belirlenmiş tutar üzerinden 90 milyon dolarlık indirim aldı. Yüzde 20 indirim hem de dolar üzerinden.





Üç yıl bu rakamlar geçerli olacak. Sadece yüzde 20 indirimin kulüplere maliyeti 270 milyon doları (bugünkü kur ile 1,6 milyar TL) bulacak.





DOLAR 6,50 TL OLSA DA KATARLILARI ETKİLEMEYECEK





Üstelik dolar kuru için üst sınır 5,80 TL olacak. Bir başka ifadeyle Katarlılar geçerli kur üzerinden ödeme yapacak. Doların 5,80 TL’yi geçmesi halinde 5,80 TL esas alınacak.





Yani dolar 6,50 TL olsa da yayıncı kuruluşu etkilemeyecek.





21 Kasım 2016’da naklen yayın ihalesini Digitürk’ü satan alan Katarlı beIN Media kazandığında dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım döviz kurunun sabitlenmesinin kulüplerin aleyhine işleyeceğini belirtmişti.





Yıldırım, o gün Kulüpler Birliği Başkanlığı’nı yapan Göksel Gümüşdağ’a FB Tv’de tepki göstermişti: “Bu anlaşma ne zaman geçerli? Ben iş adamıyım, müteahhitlik yaptım. 1 Haziran’dan itibaren bu anlaşma hayata geçecek. 1 Haziran’da kur 4 lira olursa, o zaman başlaması gerekmeyecek mi? O kura sabitlemek gerekmez mi?” dedi.





AZİZ YILDIRIM HAKLI ÇIKTI





Gümüşdağ’a şartnameyi incelemesi tavsiyesinde bulunan Yıldırım, şunları söyledi: “Şartnameyi biraz inceleyin. Daha iyi anlaşırız. Ben biliyorum. Sen benim yardımcımdın Göksel Bey, unutma! Yine söylüyorum. İhaleye fesat karıştırıldıysa mahkemeye götürürüm. Her şey madem uygun bizden niye kâğıt istiyorsunuz?”







Aradan geçen zaman ve Katar’a verilen tavizler Yıldırım’ın endişelenmekte haklı olduğunu ve ihalenin bilerek kulüpler aleyhine tanzim edildiğini teyit etti.





Göksel Gümüşdağ (solda), beIN Sports Genel Müdürü Yousef Al-Obaidly ile sık sık maçlara gidiyor.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yeğeni Müge Hanım ile evli olan Gümüşdağ ile beIN Media Group Genel Müdürü (CEO) Yousef Al-Obaidly ile arasındaki yakınlığın bedelini 18 kulüp ödemeye devam edecek.





“Erdoğanların küçük eniştesi” diye bilinen Gümüşdağ halen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP’yi temsil ediyor.



