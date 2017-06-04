Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'un beyin yıkama aşaması: 'Uzun Aslan' /04 Haziran 2017 14:32

15 Temmuz'un beyin yıkama aşaması: 'Uzun Aslan'

15 Temmuz gecesiyle ilgili şüpheler giderek artıyor. Mevcut durumda delillerden ziyade sanal gerçekliklerle 15 Temmuz’un bir darbe olduğu topluma kabul ettirilmek isteniyor. Bu aşamada çocuklarla ilgili yayıncılar da devrede. Ayhan Yavuz Açıkgöz tarafından kaleme alınan ve Edam Yayınevi’nden çıkan “Uzun Aslan”adlı çocuk kitabında 15 Temmuz gecesi anlatılıyor.

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‘Uzun Aslan”adlı kitapta 15 Temmuz darbe girişimi “Çakallar, bu duruma çok sinirlenmişler. Hemen yeni bir plan yapmaya başlamışlar. Uzun Aslan hakkında çeşitli iftiralar çıkarmışlar ve bunları orman halkı arasında yaymaya karar vermişler. Fakat orman sakinlerinin çoğu bu yalana inanmamış. Aslında planları diğer hayvanlardan da destek bulup bu isyanı büyütmekmiş. Fakat bu isyancı çakallara ve beraberindeki hayvanlara kimse katılmamış” sözleriyle anlatıldı.

T24’te yer alan habere göre, Gezi Parkı dirinişine de gönderme yapılan kitapta bir çakal “Uzun Aslan ormandaki yeşillikleri yok edip kendisi için binalar ve saraylar yaptırıyor. Ağaçlarımızı kesiyor, yuvalarımızı dağıtıyor. Bu orman daha iyi yönetilebilir. Herkesi isyana davet ediyoruz. Krala haddini bildirelim!” ifadelerini kullanıyor.

Kitapta yer alan bir bölüm şöyle:

“Çakallar, bu duruma çok sinirlenmişler. Hemen yeni bir plan yapmaya başlamışlar. Uzun Aslan hakkında çeşitli iftiralar çıkarmışlar ve bunları orman halkı arasında yaymaya karar vermişler. Hırsızlık, adaletsizlik, yalancılık ve daha nice iftiralar atmışlar. Ayrıca ormanda büyük bir gösteri düzenlemişler. Bu gösteride çakallardan biri orman halkına seslenmiş:

Sevgili orman halkı… Uzun Aslan ormandaki yeşillikleri yok edip kendisi için binalar ve saraylar yaptırıyor. Ağaçlarımızı kesiyor, yuvalarımızı dağıtıyor. Bu orman daha iyi yönetilebilir. Herkesi isyana davet ediyoruz. Krala haddini bildirelim! diye bağırmış.

Fakat orman sakinlerinin çoğu bu yalana inanmamış. Sadece birkaç hayvan bu iftiralara kanarak çakalların yanında yer almış. İftiracılar ve onlara kanan diğer hayvanlar her yeri yakıp yıkmışlar. Ormanın huzur ve güvenliğini sağlamakla görevli olan orman koruyuculara karşı şiddet kullanmışlar. Aslında planları diğer hayvanlardan da destek bulup bu isyanı büyütmekmiş. Fakat bu isyancı çakallara ve beraberindeki hayvanlara kimse katılmamış. Orman koruyucular kısa sürede isyanı bastırmışlar. Sonra da isyana katılan hayvanları yakalamaya başlamışlar. Fakat çakallar gizlice kaçarak kendilerine katılan diğer hayvanları yalnız bırakmışlar…”



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