15 Temmuz'un beyin yıkama aşaması: 'Uzun Aslan'

‘Uzun Aslan”adlı kitapta 15 Temmuz darbe girişimi “Çakallar, bu duruma çok sinirlenmişler. Hemen yeni bir plan yapmaya başlamışlar. Uzun Aslan hakkında çeşitli iftiralar çıkarmışlar ve bunları orman halkı arasında yaymaya karar vermişler. Fakat orman sakinlerinin çoğu bu yalana inanmamış. Aslında planları diğer hayvanlardan da destek bulup bu isyanı büyütmekmiş. Fakat bu isyancı çakallara ve beraberindeki hayvanlara kimse katılmamış” sözleriyle anlatıldı.





T24’te yer alan habere göre, Gezi Parkı dirinişine de gönderme yapılan kitapta bir çakal “Uzun Aslan ormandaki yeşillikleri yok edip kendisi için binalar ve saraylar yaptırıyor. Ağaçlarımızı kesiyor, yuvalarımızı dağıtıyor. Bu orman daha iyi yönetilebilir. Herkesi isyana davet ediyoruz. Krala haddini bildirelim!” ifadelerini kullanıyor.



