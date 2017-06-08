Katar Dışişleri Bakanı: Türk askeri bölgenin güvenliği için geliyor

Bazı Arap ülkelerinin tüm ilişkilerini kestiği Katar'a Türk askerinin konuşlanmasının önünü açacak kanun tasarısı Çarşamba akşamı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.





Katar tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi





Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in başını çektiği bazı ülkeler Katar ile ilişkilerini kesme kararlarına gerekçe olarak bu ülkenin "terörizme destek vermesini" göstermişlerdi.





Başkent Doha'da gazetecilere konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani ise dış politikalarını değiştirmeyeceklerini belirtti.





Es-Sani, "Teslim olmaya hazır değiliz. Asla da hazır olmayacağız" diye konuştu.





Katar Dışişleri Bakanı, dış politikalarının gelecekte de "bağımsız" olacağının da altını çizdi.





'İran gıda yardımına hazır'





Bakan es-Sani ayrıca İran'ın ülkesine gıda yardımı yapmaya hazır olduğunu ve üç limanını Katar için tahsis ettiğini kaydetti.





Katar'a en fazla gıda ürünü ihraç eden ülkelerin başında, Doha yönetimi ile tüm ilişkilerini kesme kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan geliyor.

Katar yetkilileri daha önce ülkede 4 hafta yetecek tahıl stoğu olduğunu söylemişti.

(BBC)



