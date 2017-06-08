FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 9 mayıs'ta görevden aldığı FBI Direktörü James Comey, Senato İstihbarat Komitesi'nde tarihi bir ifade verdi. Comey, senatörlerin Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahil olduğuna dair iddialarla ilgili sorularını halka açık şekilde yanıtladı.





Eski FBI Başkanı'nın sorgusu TV kanalları tarafından canlı olarak yayınlandı.





Comey ifadesinde Trump'ın kendisine 'senden sadakat bekliyorum' dediği şeklindeki iddiayı yalanladı.





Eski FBI başkanının açıklamalarından dikkat çeken cümleler şöyle:





" Trump dedi ki, Bunlar basit ve sade yalanlar... Her zaman olan şeyler"





"Başkanlık seçimlerinde oylar değiştirilmedi"





"2015 yazının sonunda Rusya'nın siber atağının farkına varmaya başladık"



