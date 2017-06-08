Samanyolu Haber /Gündem / FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı /08 Haziran 2017 18:10

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

ABD lideri Trump'ın kovduğu görevden alınan FBI Direktörü Comey, halka açık şekilde soruları yanıtladı. Comey, Rusya'nın ABD seçimlerini etkilemeye çalıştığı konusunda 'şüphem yok' ifadesini kullandı. Comey, Trump yönetiminin kendisini kötülemek için 'yalanları' kullandığını söyledi. Comey, Trump'ın kendisinde Rusya'ya yönelik soruşturmayı durdurmasını 'istemediğini' söyledi.

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 9 mayıs'ta görevden aldığı FBI Direktörü James Comey, Senato İstihbarat Komitesi'nde tarihi bir ifade verdi. Comey, senatörlerin Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahil olduğuna dair iddialarla ilgili sorularını halka açık şekilde yanıtladı.

Eski FBI Başkanı'nın sorgusu TV kanalları tarafından canlı olarak yayınlandı.

Comey ifadesinde Trump'ın kendisine 'senden sadakat bekliyorum' dediği şeklindeki iddiayı yalanladı.

 Eski FBI başkanının açıklamalarından dikkat çeken cümleler şöyle:

 " Trump dedi ki, Bunlar basit ve sade yalanlar... Her zaman olan şeyler"

 "Başkanlık seçimlerinde oylar değiştirilmedi"

 "2015 yazının sonunda Rusya'nın siber atağının farkına varmaya başladık"

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı eski FBI Başkanı James Comey, Senato İstihbarat Komitesi'nde ifade veriyor. Comey, Trump ile görüşmelerini neden kaydettiğine ilişkin bir soruya, "yalan söyleyeceğinden korktuğum için" yanıtını verdi.

James Comey, Rusya'nın ABD'de son başkanlık seçimlerine müdahale etmek istediğinden hiçbir şüphesi olmadığını söyledi.

Comey, Trump'ın Rusya soruşturmasında adaleti yanıltmak isteyip istemediği ile ilgili bir soruya, "Buna ben karar veremem" yanıtını verdi.

Eski FBI Başkanı, "adaletin yanıltılıp yanıltılmadığının" özel soruşturma sonunda ortaya çıkacağını belirtti.
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FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

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