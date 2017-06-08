Samanyolu Haber /Gündem / Vali Mutlu ve Hüseyin Çapkın'a 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet talebi /08 Haziran 2017 17:48

Vali Mutlu ve Hüseyin Çapkın'a 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Bürokrasideki cadı avı sürüyor. İlk olarak havuz medyasında yer alan habere göre İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan ve Başsavcı Vekili Önder Yanan tarafından koordine edilen Özel Büro tarafından hazırlanan iddianamede, 15 isim yer alıyor. Bu isimler arasında, İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da bulunuyor.

Şüpheliler hakkında, "Anayasayı İhlâl", "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve TBMM'ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarını ve "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 4. maddesi kapsamında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

HÜSEYİN ÇAPKIN'A YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra itiraz üzerine tahliye edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
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