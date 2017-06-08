Vali Mutlu ve Hüseyin Çapkın'a 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Şüpheliler hakkında, "Anayasayı İhlâl", "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve TBMM'ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarını ve "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 4. maddesi kapsamında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
HÜSEYİN ÇAPKIN'A YAKALAMA KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra itiraz üzerine tahliye edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.