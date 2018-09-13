Samanyolu Haber /Gündem / Kastamonu'da dolu yağışı ortalığı savaş alanına çevirdi /13 Eylül 2018 21:09

Kastamonu'da dolu yağışı ortalığı savaş alanına çevirdi

Kastamonu kent merkezinde yaklaşık 20 dakika ceviz büyüklüğünde yağan dolu, yaşamı felç etti.

SHABER3.COM

Ev, araç ve işyerlerinin camları kırıldı, duvarlar ve çatılardaki kiremitler delik deşik oldu. Kentte elektrik ve internet bağlantıları kesildi.

Kastamonu'da bugün saat 18.05'te hava karardı, ardından aniden başlayan dolu yağışı, herkesi hazırlıksız yakaladı. 

Dolu yağışı, çok sayıda işyeri, ev ve araçların camlarının kırılmasına neden oldu.

Dolu yağışı, ev ve işyerlerinin duvarları ve kiremitlerini de delik deşik etti. Elektrik ve internet bağlantılarının da kesildiği kentte hayat bir anda felç oldu. 

Emniyet araçları da dolu yağışından hasar görürken, itfaiye ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. 


Fotoğraflar/Twitter
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kastamonu'da dolu yağışı ortalığı savaş alanına çevirdi Sonraki Haber >>

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

'Amariga bizi kıskanıyor'

'Amariga bizi kıskanıyor'

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

ATV'den ilginç sansür

ATV'den ilginç sansür

Çocuklar daha önce de Nihat Doğan'ın evine gitmiş

Çocuklar daha önce de Nihat Doğan'ın evine gitmiş

TRT spikeri çektiği videoyla TRT'ye veda etti

TRT spikeri çektiği videoyla TRT'ye veda etti

'AİHM artık mahkeme değil, AKP ile masaya anlaşan ticari bir kurum'

'AİHM artık mahkeme değil, AKP ile masaya anlaşan ticari bir kurum'

Türkücü Nihat Doğan'ı gözaltına aldıran olay

Türkücü Nihat Doğan'ı gözaltına aldıran olay
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:41:29