Samanyolu Haber /Medya / Hürriyet Taha Akyol'u gönderdi /13 Eylül 2018 21:14

Hürriyet Taha Akyol'u gönderdi

Demirören Grubu tarafından satın alınan Hürriyet'te yazar operasyonu başladı. Gazete, Taha Akyol'un yazılarına son verdi.

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Doğan Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satılmasının ardından Hürriyet gazetesinin yazar kadrosunda işten çıkarmalar başladı.

Uzun yıllardır Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Taha Akyol ile yollar ayrıldı.

Medyaradar'ın haberine göre, Akyol köşe yazarlığının yanısıra Doğan Medya bünyesindeyken CNN Türk'te Genel Müdürlük ve program sunuculuğu yapıyordu.

Akyol'un hazırlayıp sunduğu "Eğrisi Doğrusu" programı da daha önce yayından kaldırılmıştı.

Akyol son kez kaleme alacağı köşe yazısıyla Hürriyet okurlarına veda edecek.

Doğan Medya'nın Demirören'e satışı sonrasında köşe yazarları Melis Alphan, Yonca Tokbaş ve Mehmet Yaşin ile yollar ayrılmıştı. 
 
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