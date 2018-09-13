Samanyolu Haber /Ekonomi / Tüm devam eden kamu inşaat projeleri durduruldu /13 Eylül 2018 18:25

Tüm devam eden kamu inşaat projeleri durduruldu

Tayyip Erdoğan TESK Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada krizi zımnen de olsa kabul ederek “Devam eden projeleri bitiriyoruz'' dedi

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Yazlık saray, kışlık saray, Malazgirt Ovasına saray derken Erdoğan'dan israf vurgulu bir konuşma geldi. 

TESK genel kurulunda konuşan Tayyip Erdoğan israf ekonomisine değil, üretim ve verim ekonomisine geçtiklerini söyledi:
 “Devam eden projeleri bitiriyoruz, ihalesi yapılmış başlamamış olanları oturup konuşup onlara başlamayacağız. Şu anda onları bir kenara koyuyoruz. Şu anki durum bunu gerektiriyor.”

TASARRUF TEDBİRLERİ

Konuşmasında kapatılan bakanlıklara dikkat çeken Erdoğan, “Kamu kurumlarından kirada olanlar bu kamu binalarına geçecek. Araç tasarrufuna gidilecek. Emekli ettiğimiz kadar personel alacağız, fazla personel almayacağız. Kamuda tasarrufa gideceğiz. İsraf değil üretim ekonomisine geçeceğiz. Özel sektör yatırımlarını, kamu özel sektör yatırımlarını tüm gücümüzle destekleyeceğiz. İthalat ihracat yapmayanların dövizle işi olmamalı' dedi

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