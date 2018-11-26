Samanyolu Haber /Dünya / 145 balina birden karaya vurdu /26 Kasım 2018 12:03

145 balina birden karaya vurdu

Yeni Zelanda'nın Stewart Adası'nda 145 kılavuz balinası bilinmeyen bir nedenden karaya vurarak can verdi.

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Hayvanların Mason Körfezi'ndeki sahilde bulunduğunu belirten yetkililer, olay yerine ulaşıldığında balinaların yarısının zaten öldüğünü, diğer yarısının da kurtulmaları zor olduğu için uyutulduğunu belirtti.
Haftasonu ayrıca, ülkenin farklı bölgelerinde 10 pigme balinası ve bir ispermeçet balinası da sahile vurdu.

'EN İNSANİ ÇÖZÜM UYUTMAKTI'

İki balina sürüsü, Yeni Zelanda'nın Güney Adası açıklarındaki Stewart Adası'nda birbirlerine iki kilometre mesafede bulundu.

Balinalar ilk olarak, uzak bölgede kamp yapan bir kişi tarafından fark edildi.

Koruma Yetkilisi Ren Leppens "Maalesef kalan balinaların başarılı bir şekilde yüzdürülme ihtimali çok düşüktü. Uzaklık, yakında yeterli personel bulunmaması ve balinaların kötüleşen durumları nedeniyle en insani çözüm uyutmaktı. Ama daima yine de çok üzücü bir karar" dedi.

Açıklamada Yeni Zelanda'da balinaların sahile vurma olayının yılda 85 kez kadar görüldüğü, ancak çoğu vakada sürülerin değil, tek tek balinaların sahile vurduğu belirtildi. Balinaların neden sahile vurdukları henüz bilinmiyor. 

Ayrıca, Kuzey Adası'nın kuzey ucunda 10 pigme balinası sahile vurdu. Balinaların ikisi ölürken, sekizini denize döndürme umutları sürüyor.

Bir başka Kuzey Adası sahilinde ise, 15 metrelik bir ispermeçet balinası öldü.
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