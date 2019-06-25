ABD'den yeni S-400 uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison'dan Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili açıklama geldi.







Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısında konuşan Hutchison, "Herşey Rusya'nın Türkiye'ye S-400'leri teslim edeceğine işaret ediyor ve bu durumun sonuçları olacaktır" dedi.





S-400'lerin F-35'ler için tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Hutchison, S-400 anlaşmasının tamamlanması durumunda ABD'nin Türkiye'nin F-35'leri kullanma ve geliştirmesini durduracağını söyledi.





Hutchison, "F-35 sistemi ile bağlantı kesilecektir. Rus sistemini ittifaka alarak, F-35'lerin olumsuz etkilenmesine izin veremeyiz" diye konuştu.





"Tamamlanana kadar iş bitmiş sayılmaz" diyen Hutchison, şu ana kadar Türkiye'den alımı durduracağı yönünde bir işaret almadığını belirterek, "Sonuçları olacak. Bu konuda bir seçim söz konusu olacağını düşünmüyorum" ifadesini kullandı.





Türkiye'nin F-35'lerin üretiminde önemli bir partner olduğunu da vurgulayan Hutchison, "Çoğumuz Türkiye'yi vazgeçirmeye çalıştık" dedi.





F-35 programına 1 milyar dolardan fazla maddi katkı sağlayan Türkiye, F35'lerin gövde, iniş takımları ve kokpit göstergelerinin parçalarını üretiyor. ABD, Lockheed Martin adlı Amerikan savunma sanayi şirketi tarafından üretilen radarlara yakalanmama özelliğine sahip F-35 jetlerinin NATO güçlerine teknik avantaj sağlayacağını söylüyor.





"Çözüm için son şans"





S-400 gerginliğinin bu hafta Japonya'da yapılacak olan G20 zirvesinde de gündeme gelmesi bekleniyor. Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde ele alınması bekleniyor. Reuters'a konuşan NATO'dan bir diplomat, bu görüşmenin çözüm için son şans olabileceğine söyledi.





Amerikan basınında geçtiğimiz hafta çıkan bir haberde Trump yönetiminin S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yönelik üç yaptırım paketi seçeneğini değerlendirdiği öne sürülmüştü. Bloomberg'ün haberinde bu yaptırım paketleri arasında Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alan seçeneğin en fazla destek gördüğü belirtilmişti. Trump'ın Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesinde bir karar alma konusunda isteksiz olduğu da aktarılmıştı.





Erdoğan: S-400 egemenlik haklarımızla ilgili





Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-4002lerle ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Siparişi verilen S-400'lerin teslimatının gelecek ay başlayabileceğini belirten Erdoğan, "Türkiye, kendi güvenlik gereksinimlerini karşılama konusunu hiçbir ülkeyle müzakere etmek, bu konuda izin almak, hele hele baskılara boyun eğmek durumunda değildir. S-400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız" diye konuştu.





Rus yapımı S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD, daha önce F-35 üretim programının ortakları arasında yer alan Türkiye'yi bu projeden çıkarmakla tehdit etmişti. Ankara'ya yaptırım tehdidinde bulunan ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye S-400 sisteminden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanıdı. F-35 savaş uçaklarından 100 adet almayı planlayan Türkiye'nin eğitim için ABD'ye gönderdiği pilotlara eğitimin durdurulması kararlaştırılmıştı.