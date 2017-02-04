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Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar
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Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar
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04 Şubat 2017 21:55
Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar
Fethullah Gülen Hocaefendi Bamteli sohbetinde Hizmet Gönülleri ile ilgili önemli bir tespitte bulundu
Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar
Fethullah Gülen Hocaefendi Hizmet Gönüllüleri için 'Değerlerimiz adına her yere karın tokluğuna gittiler Ve oralarda da başkaların karınlarını doyurdular' dedi
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