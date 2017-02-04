Samanyolu Haber /Gündem / Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar /04 Şubat 2017 21:55

Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar

Fethullah Gülen Hocaefendi Bamteli sohbetinde Hizmet Gönülleri ile ilgili önemli bir tespitte bulundu

Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar

Fethullah Gülen Hocaefendi Hizmet Gönüllüleri için 'Değerlerimiz adına her yere karın tokluğuna gittiler Ve oralarda da başkaların karınlarını doyurdular' dedi 
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Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar

Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar

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