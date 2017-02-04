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Bir yanda iyi kalpliler, diğer yanda zorbalar
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Bir yanda iyi kalpliler, diğer yanda zorbalar
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04 Şubat 2017 22:05
Bir yanda iyi kalpliler, diğer yanda zorbalar
Yeni Asya gazetesi çizeri İbrahim Özdabak Türkiye'nin durumunu öyle bir anlatmış ki
SHABER3.COM
Yeni Asya gazetesi çizeri İbrahim Özdabak memleketin geldiği noktayı özetledi... Bir yanda iyi kalpliler, diğer zorbalar
İşte İbrahim Özdabak'ın Yeniasya gazetesinde yayımlanan bugünkü karikatürü:
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