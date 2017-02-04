Samanyolu Haber /Gündem / Bir yanda iyi kalpliler, diğer yanda zorbalar /04 Şubat 2017 22:05

Bir yanda iyi kalpliler, diğer yanda zorbalar

Yeni Asya gazetesi çizeri İbrahim Özdabak Türkiye'nin durumunu öyle bir anlatmış ki

SHABER3.COM

Yeni Asya gazetesi çizeri İbrahim Özdabak memleketin geldiği noktayı özetledi... Bir yanda iyi kalpliler, diğer zorbalar 
İşte İbrahim Özdabak'ın Yeniasya gazetesinde yayımlanan bugünkü karikatürü:


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