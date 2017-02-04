Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da yine elektrik kesilecek /04 Şubat 2017 20:50

İstanbul'da yine elektrik kesilecek

İstanbul'da elektrik kesintisi İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul'da yine elektrik kesilecek

İstanbul Avrupa Yakasında bazı ilçelere 6 Şubat Pazartesi günü planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Küçükçekmece, Bahçelievler, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Sarıyer ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00 - 15.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerinde 09.00 - 11.00, Bahçelievler ilçelerinin bazı mahallelerinde ise 10.00 - 15.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Büyükçekmece ilçesinin bazı sokaklarına 10.00 - 12.00 saatleri arasında, aynı ilçenin bazı sokaklarına ise 11.00 - 13.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Aynı gün, Beylikdüzü ve Sarıyer ilçelerinin bazı sokaklarına 10.00 - 12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
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