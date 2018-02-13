Kardak krizine Avrupa Birliği de müdahil oldu

Kardak yakınlarında Yunan ve Türk sahil güvenlik teknelerinin çarpışması ile oluşan gerginliğe Avrupa Birliği de müdahil oldu.





Birlik'ten yapılan açıklamada, Ege sularındaki her tür provokasyona karşı uyarıda bulunuldu. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in sözcüsü açıklamasında, Türkiye'yi "iki komşuluk ilişkilerini zedeleyebilecek eylemlere karşı mesafeli olmaya" çağırdı. Sözcü, Türkiye'nin AB üyesi ülkelerin karasuları ve hava sahası üzerindeki egemenlik haklarına saygılı olması gerektiğini belirtti.





AB Komisyonu, kazada Türk botunun çarptığı Yunan teknesinin Avrupa Birliği Sınır Koruma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı tarafından ortak finanse edildiğine de dikkat çekti. Komisyon Sözcüsü, bu kazanın Avrupa'daki vergi mükelleflerini de ilgilendirdiğini belirtti.





Dün akşam ne olmuştu?





Yunan haber ajansı ANA MPA ile Yunan radyosu RTE, dün gece Kardak kayalıkları yakınlarında bir Yunan teknesi ile Türk teknesi çarpıştığını bildirmişti. Kazayı doğrulayan Yunan hükümeti sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos son zamanlarda Türkiye çevresine "istikrarsızlığın hakim olduğunu" belirtti ve "Komşumuz davranışlarıyla sarsıntıların aşılmasına yardımcı olmuyor" dedi.





AB Komisyonu, dün Türkiye'nin Kıbrıs'ın güneyindeki doğal gaz sondaj çalışmalarını engellemesine de tepki göstermiş ve Türkiye'yi ablukaya kaldırmaya çağırmıştı.





Türkiye ve Yunanistan arasındaki Kardak krizi





Kardak kayalıkları nedeniyle 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan savaşın eşiğine gelmişti. Kriz, Ocak 1996'da Figen Akat adlı Türk yük gemisinin Kardak kayalıklarında karaya oturmasıyla başlamıştı. Her iki ülke geminin kendi karasuları içerisinde olduğunu ileri sürmüş, Yunan donanmasının kayalıklardan birine asker çıkarması ve Yunan bayrağı dikmesiyle kriz büyümüştü.





31 Ocak 1996 günü Türk SAT komandoları diğer Kardak kayalığına çıkarak Türk bayrağı dikmişti. Kriz, ABD'nin araya girmesi ve her iki tarafa diplomatik baskı uygulamasıyla bayrakların indirilmesi ve askerlerin geri çekilmesiyle sona ermişti.