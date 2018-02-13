Samanyolu Haber /Gündem / Furkan Vakfı'nın İstanbul Şubesi de mühürlendi /13 Şubat 2018 16:46

Furkan Vakfı'nın İstanbul Şubesi de mühürlendi

Alparslan Kuytul'un başkanlığını yürüttüğü Furkan Vakfı'nın Adana'daki merkezinin mühürlenmesi ve vakfa kayyım atanmasının ardından yurt genelinde şubeleri de kapatılıyor

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Alparslan Kuytul ve beraberindeki 4 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından Türkiye genelinde vakfa yönelik operasyonlar devam ediyor. 

Daha önce Kadirli, Karaisalı, Dörtyol, Kozan, İmamoğlu, Mersin, Osmaniye, Kayseri, Uşak, Gaziantep, Ankara Merkez, Sincan, Şanlıurfa, Konya, Elâzığ, Kahramanmaraş, Erzurum, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Siirt, Bursa, Niğde ve Kırıkhan gibi il ve ilçelerde faaliyet gösteren vakfa ait temsilciliklere bugün İstanbul da eklendi.,

Furkan Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğinin kapısına da valilik kararıyla mühür vuruldu.

Bu arada Adana Kürkçüler cezaevinde yatmakta olan Alparslan Kuytul Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 
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