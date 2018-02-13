Samanyolu Haber /Teknoloji / Toprakta yeni bir antibiyotik familyası keşfedildi /13 Şubat 2018 17:04

Toprakta yeni bir antibiyotik familyası keşfedildi

ABD'li bilim insanları, toprak örneklerinde yeni ve güçlü bir antibiyotik familyası keşetti.

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Rockeffeler Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, bu doğal bileşenlerin tedavisi zor hastalıklarla mücadelede kullanılabileceğini umuyor.

Testler, malasidin adı verilen yeni antibiyotiklerin, piyasadaki çoğu antibiyotiğe karşı dirençli hale gelen bakterileri yok edebildiğini gösterdi.

Uzmanlar Nature Microbiology adlı bilimsel yayında yer verilen buluşun "antibiyotik silah yarışında" yeni bir umut olabileceğini belirtti.

Antibiyotiklere karşı dirençli hastalıklar, küresel sağlığa en büyük tehtitlerden biri olarak görülüyor.

Bu hastalıklar nedeniyle yılda 700 bin dolayında kişi hayatını kaybediyor ve acilen yeni tedavi yöntemleri gerekiyor.

Topraktaki ilaç
Toprakta, aralarında yeni antibiyotiklerin de bulunduğu potansiyel tedaviler üreten milyonlarca mikroorganizma bulunuyor.

New York'taki Rockefeller Üniversitesi'nde Dr. Sean Brady liderliğinde çalışan ekip de bunları ortaya çıkartmaya çalışıyor.

Ekip, ABD genelinden alınan binden fazla toprak örneğini gen dizilim tekniğiyle inceliyor.

Çok sayıda örneğin incelenmesinden sonra malasidini bulan uzmanlar, önemli bir keşif yaptıklarını düşündü.

Bileşeni MRSA adlı antibiyotiklere karşı dirençli bakteriler verdikleri fareler üzerinde denediler ve derideki enfeksiyonları yok ettiğini gördüler.

Uzmanlar şimdi ilacın etkinliğini arttırıp, insanlarda da kullanılır hale getirmeye çalışıyor.

Dr. Brady said "Malasidin gibi çok erken aşamada olan bir antibiyotik buluşunun klinikte nasıl ilerleyeceğini bilmek zor. İlk keşiften kullanılabilir bir ilaç haline getirilmesi uzun ve meşakkatli bir yol" dedi.

İngiltere Antibiyotik Araştırma Vakfı'ndan Prof. Colin Garner da yeni antibiyotik buluşunun iyi bir haber olduğunu ancak en acil ihtiyaca yanıt vermediğini söyledi.

Garner "Endişemiz, tedavisi zor ve giderek daha dirençli hale gelen gram negatif bakterileri. Bu bakteriler zatürreye, kanda, idrar yollarında ve deride enfeksiyona yol açıyor. Bu tür bakterileri tedavi etmek için yeni antibiyotikler gerekiyor" dedi.
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