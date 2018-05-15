Samanyolu Haber /Gündem / Karar öncesi Erdoğan'ın aklı ABD'deki davada... /15 Mayıs 2018 13:21

Karar öncesi Erdoğan'ın aklı ABD'deki davada...

Resmi ziyaret için İngiltere'de olan Tayyip Erdoğan Bloomberg televizyonunda Guy Johnson'ın sorularını yanıtladı.

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Cumhurbaşkanı olarak para politikasında etkin bir görüntü vermek zorunda olduğunu belirten Erdoğan, Merkez Bankası'nın söylediklerini dikkate alması ve ona göre hareket etmesi gerektiğini belirtti.

"Bir defa siz devlet başkanısınız. Halk para politikalarıyla ilgili konularda kimi sorumlu tutar? Başkan'a sorar. Bunu Başkan'a soracağına göre para politikalarında etkili olan bir Başkan görüntüsü vermeye mecburuz" diyen Erdoğan "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde etkinliğimiz çok daha farklı olacak" dedi.

KARAR ÖNCESİ 'HAKAN ATİLLA SUÇSUZDUR' ÇIKIŞI

Erdoğan, ABD’nin İran'a uyguladığı yaptırımları ihlal etmekten suçlu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın da suçsuz olduğunu söyledi. Erdoğan "Hakan Atilla suçsuzdur. Hakan Atilla'yı suçlu ilan etmek, Türkiye'yi suçlu ilan etmek anlamına gelir" diye konuştu.

Atilla, davada New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ndeki 12 kişilik jüri heyeti tarafından kendisine yöneltilen 6 ayrı suçlamanın 5'inden suçlu bulunmuştu.

Davaya bakan Yargıç Richard Berman daha önce 7 Mayıs tarihine ertelediği duruşmanın, bu tarihte uygun çevirmen bulunamadığı ve davayla ilgili yeni belgeler sunulduğu gerekçesiyle 16 Mayıs'ta yapılmasına hükmetmişti. Berman'ın bu duruşmada Atilla'nın alacağı cezayı açıklaması bekleniyor.

Atilla'nın avukatları duruşmada özellikle Halkbank genel müdürü Süleyman Aslan'ı rüşvet karşılığı iş yapmakla suçlamış, Reza Zarrab da özellikle ekonomi bürokratları ve bazı siyasilerle girdiği kanun dışı ilişkileri itiraf etmişti
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