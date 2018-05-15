Samanyolu Haber /Politika / Demirtaş için tahliye başvurusu /15 Mayıs 2018 13:11

Demirtaş için tahliye başvurusu

24 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan eski HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili Selahattin Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusu yaptı. Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

SHABER3.COM

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, tutuklu olduğu dosyanın görüşüldüğü Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusunda bulundu.

Başvuru dilekçesinde Demirtaş'ın seçim çalışmalarını adil ve eşit şekilde yürütebilmesi için serbest bırakılması talep edildi.

Avukatların başvuru dilekçesinde seçimin eşit olması gerektiğine vurgu yapılırken Demirtaş'ın rakipleri Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu'nun adil seçim çağrılarına da yer verildi.

Başvuru sonrası Avukat Mahsuni Karaman adliyenin önünde açıklama yaparken, 3 kişi 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan attı. Gruptakiler bozkurt ve rabia işareti de yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demirtaş için tahliye başvurusu Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:37:42