Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Dizleri titriyor!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV 35’te yayınlanan ‘Seçim Gündemi’ programına katıldı.





‘Seçim Gündemi’ programında dikkat çeken ifadeler kullanan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi’ne yönelik sözlerine de cevap verdi.





Karamollaoğlu , anketlerde gördüğü neticenin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın daha önce Saadet Partisi’nden bahsetmediğini ifade eden Karamollaoğlu, Sayın Cumhurbaşkanı Saadet Partisi’nin adına oruca girdiydi, şimdi neredeyse her gün Saadet Partisi’nden bahsediyor. Orucu bozdu. Çünkü anketlerde gördüğü neticeler ödünü kopardı da onun için. Dizleri titriyor şimdi” dedi.





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:





Sayın Cumhurbaşkanı, Saadet Partisi’nin adına karşı oruca girmişti, hiç ağzına almıyordu. Orucu bozdu. Şimdi neredeyse her gün Saadet Partisi’nden bahsediyor. Neden? Çünkü anketlerde gördüğü neticeler ödünü kopardı da onun için. Dizleri titriyor şimdi. Saadet geliyor. Bizim söylediklerimizin karşısına çıkıp da ‘yok o öyle değil, şöyledir’ diyemiyor. Onun için bize bir şeyleri yamamaya kalkıyor. Biz de diyoruz ki, ‘Yok arkadaş! Korkunun ecele faydası yok. Biz geliyoruz’ Biz sizin de kötü giden gidişatınızı düzeltmek, sizi düşünmeye sevk etmek hatalarınızı görebilmenizi sağlamak için geliyoruz.