Samanyolu Haber /Gündem / Nutella en büyük fabrikada üretimi durdurdu! /25 Şubat 2019 14:43

Nutella en büyük fabrikada üretimi durdurdu!

Fransa'daki bir Nutella fabrikasında malzemelerden birinde "kalite kusuru" tespit edilmesi sonucu üretim askıya alındı.

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Fransa’daki bir Nutella fabrikasında malzemelerden birinde “kalite kusuru” tespit edilmesi sonucu üretim askıya alındı.

Fransa’daki bir Nutella fabrikasında üretim askıya alındı. Tüm dünyada tüketilen Nutella’nın dörtte birini tek başına üreten fabrikada, malzemelerden birinde ‘kalite kusuru’ tespit edildi. Nutella’nın sahibi Ferrero markası, sorunun raftaki ürünlere yansımadığını savunuyor.

Dünyanın en büyük Nutella fabrikasında üretim, fındık kremasında kullanılan malzemelerden birinde ‘kalite kusuru’ bulunması nedeniyle durduruldu. Üretici firma Ferrero, söz konusu kusurun Fransa’daki bir fabrikada üretilen Nutella ve Kinder Bueno ürünlerinde tespit edildiğini açıkladı. Buna göre, fabrikadaki tüm operasyonlar geçici olarak durduruldu.

Gazete Duvar’ın haberine göre Ferrero, sorunun raflardaki ürünlere yansımadığını ve şu an için sadece önlem alındığını savunsa da, şirket içinde soruşturma açıldı. Soruşturma sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor.

Fransa’nın kuzeyindeki Villers-Ecalles fabrikasında günde 600 bin kavanoz Nutella yapılıyor. Fabrika, tüm dünyada tüketilen Nutella’nın dörtte birini tek başına üretiyor. Almanya ve Fransa, Nutella’nın dünyada en çok tüketildiği iki ülke. Fransa’da yılda 100 milyon kavanoz Nutella satılıyor.
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