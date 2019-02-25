AİHM MİT'in adan kaçırmalarını ‘hızlandırılmış müracaat statüsü’ne aldı

Medya Bold'tan Cevheri Güven'in özel haberine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, MİT’e teslim edilen ve Türkiye’ye kaçırılmalarına göz yumulan 5 kişi için Azerbaycan’dan savunma istedi. AİHM başvuruyu “hızlandırılmış müracaat statüsü”ne aldı. AİHM sözkonusu 5 kişinin Türkiye’de “işkence görme riski”ni de Azerbaycan’dan istediği savunmada açıkça belirtti.





2018’DE KAÇIRILDILAR





İsa Özdemir, Mehmet Çelik, Ayhan Seferoğlu, Faik Semih Başoğlu ve Erdoğan Taylan, geçtiğimiz yıl MİT tarafından Azerbaycan’dan Türkiye’ye götürüldüler.





Azerbaycan’da yasal oturma statüsü bulunan sözkonusu 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kaçırılmasına Azerbaycan makamlarının göz yumduğu ya da MİT’e bizzat teslim ettikleriyle ilgili bilgiler ortaya çıkarken, konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşındı.









Mahkeme yaptığı inceleme sonucunda, İsa Özdemir ve diğer dört mağdurun başvurularını “hızlandırılmış müracaat statüsü”ne aldı ve 6 Şubat 2019’da Azerbaycan’dan savunma istenmesini kararlaştırdı.





Karar bugün (25 Şubat 2019) AİHM’in sitesinde yayınlanarak Azerbaycan’dan resmen savunma istendi.













İŞKENCE GÖRME RİSKLERİNE VURGU

AİHM’in kararından sonra Azerbaycan 6 ay içinde savunmasını tamamlamak zorunda. Kararda, sözkonusu 5 kişinin, Türkiye’de işkence görebilecekleri de belirtilerek durum Azerbaycan’a soruldu.

Kararda, “zorla alınma” nitelemesi yapılırken durumun Sözleşmenin 3. maddesine aykırı olduğu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesine aykırı olarak özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları, Sözleşmenin 4. maddesinin gerektirdiği şekilde etkili itiraz prosedürlerinin işletilmediği, işkence ve kötü muameleye maruz kalma riskini taşıyabilecekleri gerekçesiyle Azerbaycan’dan çıkarılmaya itiraz etme hakkının tanınıp tanınmadığı yönünde Azerbaycan’dan savunma istendi.













BULGARİSTAN’DAN DA SAVUNMA İSTENDİ

Öte yandan AİHM, mahkeme kararina rağmen Türkiye’ye iade edilen Abdullah Büyük hakkında da Bulgaristan’dan savunma istediği öğrenildi.





YASA DIŞI MİT SORGUSU

Azerbaycan ve Bulgaristan’dan kaçırıldıktan sonra Türkiye’ye getirilenler resmi olarak gözaltına alınmadan önce bir süre MİT sorgusundan geçirildiler. Bu sürede kötü muameleye maruz bırakılan sözkonusu isimlerin tamamı tutuklu durumda bulunuyor.





Önceki gün Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hizmet Hareketi’yle ilişkili 100’den fazla kişinin MİT tarafından kaçırılarak Türkiye’ye getirildiğini söylemişti.