Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan bu defa Saadet Partisi'ni hedef aldı /03 Nisan 2017 14:51

Erdoğan bu defa Saadet Partisi'ni hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de yaptığı konuşmada, 'başkanlık referandumu'nda 'hayır' diyeceğini açıklayan Saadet Partisi'ni hedef aldı.

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Erdoğan'ın yeni hedefi: Saadet Partisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan referandumuna kısa bir süre kala memleketi Rize'de konuştu. "16 Nisan'da inanıyorum ki Rize'de sandıkları her engellemeye rağmen patlatacak" diyen Erdoğan, "Ne yazık ki Saadet'in başındaki bazı takım da 'Hayır' diyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- 16 Nisan'da inanıyorum ki Rize'de sandıkları her engellemeye rağmen patlatacak. Buna var mıyız? Rize zenginleşmeye devam ediyor. Yatırımlarımızla tüm bölgenin cazibe merkezi haline geliyor. Suudi Arabistan'dan Kuveyt'e on binlerce turist Ayder Yaylası'ndan şelaleleri, gölleri görmek için her yıl şehrimize akın ediyor. Rize'nin yaylalarının havasına, dağlarının yeşiline sadece Türkiye değil, inanın bana tüm dünya hayran.

- Üç beş Avrupalı faşistin, üç beş kendini bilmezin bu ülkenin onurunu, gururunu incitmesine asla rıza göstermeyiz. Bazı liderler istisna ama Avrupalı liderlere sözüm var. Sizler Türk milletini sindiremeyeceksiniz. Avrupa'daki kardeşlerimiz oradaki sandıkları patlatacak. Avrupalı kardeşlerime sesleniyorum, iyi gidiyorsunuz. Geçen seçime göre daha fazla oy kullanıldı. Faşizmi uygulayanların torunlarına gereken cevabı verin.
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