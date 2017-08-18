Samanyolu Haber /Gündem / Karaman'dan dış politika fetvası da geldi /18 Ağustos 2017 12:05

Karaman'dan dış politika fetvası da geldi

Karaman: Yıllarca AB’nin peşinde koştuk, sonu hüsran. Kuzey Kore olalım demiyorum... Tedbiri elden bırakmayalım... Geçiş döneminde önemli bir tedbir de dünya güç dengelerini iyi takip ederek yer değiştirmektir.

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Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, Türkiye’nin ‘yıllarca AB’nin peşinde koştuğunu ama sonunun hüsran olduğunu öne sürerek ‘dünya güç dengelerini iyi takip ederek zamanında yer değiştirmesi gerektiğini yazdı.

Türkiye’nin ‘Birinci Dünya Harbi ve sonrasında birçok gayr-i müslim ülke ile ittifaklar, dostluklar, stratejik ortaklıklar, paktlar… kurduğunu ve ‘bunlara güvenilemeyeceğinin anlaşıldığını’ savunan Karaman ‘Kuzey Kore olalım demiyorum, geçiş döneminde önemli bir tedbir de dünya güç dengelerini iyi takip ederek zamanında yer değiştirmektir’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin nükleer güce sahip olması gerektiği öne süren Karaman ‘Zulme karşı savaş için caydırıcı güce de sahip olmak gerekir. Ben ısrarla bu gücün günümüzde nükleer olduğunu söylüyor ve bunu edinmemizin gerekliliğini savunuyorum’ diye yazdı.

Bilindiği üzere İran, dünya kamuoyundan gelen, nükleer silah üretmeye çalıştıkları yolundaki suçlamaları, inançlarının nükleer silaha izin vermediği teziyle yalanlamıştı.

Kronos
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