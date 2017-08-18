Karaman'dan dış politika fetvası da geldi

Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, Türkiye’nin ‘yıllarca AB’nin peşinde koştuğunu ama sonunun hüsran olduğunu öne sürerek ‘dünya güç dengelerini iyi takip ederek zamanında yer değiştirmesi gerektiğini yazdı.





Türkiye’nin ‘Birinci Dünya Harbi ve sonrasında birçok gayr-i müslim ülke ile ittifaklar, dostluklar, stratejik ortaklıklar, paktlar… kurduğunu ve ‘bunlara güvenilemeyeceğinin anlaşıldığını’ savunan Karaman ‘Kuzey Kore olalım demiyorum, geçiş döneminde önemli bir tedbir de dünya güç dengelerini iyi takip ederek zamanında yer değiştirmektir’ ifadelerini kullandı.





Türkiye’nin nükleer güce sahip olması gerektiği öne süren Karaman ‘Zulme karşı savaş için caydırıcı güce de sahip olmak gerekir. Ben ısrarla bu gücün günümüzde nükleer olduğunu söylüyor ve bunu edinmemizin gerekliliğini savunuyorum’ diye yazdı.





Bilindiği üzere İran, dünya kamuoyundan gelen, nükleer silah üretmeye çalıştıkları yolundaki suçlamaları, inançlarının nükleer silaha izin vermediği teziyle yalanlamıştı.





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