Samanyolu Haber /Gündem / Arvas: Karaman trollerin yazdıklarını kendi imzasıyla mı yayınlıyor bilemedim /08 Ağustos 2017 11:51

Arvas: Karaman trollerin yazdıklarını kendi imzasıyla mı yayınlıyor bilemedim

Hayrettin Karaman'ın Tayyip Erdoğan'ı halife ilan etmesi, ardından da hizmet hareketinin sözde halifeye biat etmediği için zulmü hak ettiğini söylemesine, Vaiz Sacit Arvas'tan cevap geldi

Arvas: Karaman trollerin yazdıklarını kendi imzasıyla mı yayınlıyor bilemedim

Şaibeler olsa da 25 milyon kişinin oy verdiği bir kişinin nasıl İslam ümmetinin lideri olabileceğini sorgulayan Arvas İmam-ı Azam, İmam Hanbel, Hz Hüseyin gibi müstesna şahsiyetlerin devrin yezitlerine karşı gelerek, o zamanın gerçek halifesi de olsa bu kişilerin İslam'a uymayan kararlarına karşı çıktıklarını, bazılarının bunun bedelini canlarıyla ödeyerek şehit olduğunu hatırlattı. 

Arvas, Hayrettin Karaman'a yönelik 'trollerin yazdıklarını kendi imzasıyla mı yayınlıyor yoksa yaşı ve hastalığının olumsuz tesiriyle mi yazıyor, bilemedim' dedi
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