Arvas: Karaman trollerin yazdıklarını kendi imzasıyla mı yayınlıyor bilemedim

Şaibeler olsa da 25 milyon kişinin oy verdiği bir kişinin nasıl İslam ümmetinin lideri olabileceğini sorgulayan Arvas İmam-ı Azam, İmam Hanbel, Hz Hüseyin gibi müstesna şahsiyetlerin devrin yezitlerine karşı gelerek, o zamanın gerçek halifesi de olsa bu kişilerin İslam'a uymayan kararlarına karşı çıktıklarını, bazılarının bunun bedelini canlarıyla ödeyerek şehit olduğunu hatırlattı.





Arvas, Hayrettin Karaman'a yönelik 'trollerin yazdıklarını kendi imzasıyla mı yayınlıyor yoksa yaşı ve hastalığının olumsuz tesiriyle mi yazıyor, bilemedim' dedi

