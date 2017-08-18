Instagram'a yeni özellik geldi

Instagram kullanıcıların yorumları kolayca okuyup takip edebilmesi için yorum dizileri özelliğini kullanıma sundu. Geçtiğimiz dönemde Facebook’ta da kullanıma giren bu özellik, bir yoruma yanıt verildiğinde, alttaki yorumun biraz iç kısımda bulunmasını sağlıyor. Böylece hangi yorumların paylaşılan görsele hangilerinin ise bir üstteki yoruma yanıt olarak yazıldığını görmek daha kolay oluyor.





Kullanıcılar yorum yazarken hangi sohbete yanıt yazdıklarını daha kolay bir şekilde görebiliyor. Bu güncellemeyle Instagram üzerinde kullanıcıların daha fazla etkileşime girmesi hedefleniyor.





Artık kullanıcılar ‘yanıtla’ seçeneğine tıklayarak yorum yazdıklarında, yeni yorum öncekilerle birlikte gruplanarak gösterilecek.





Güncellemeler iOS için App Store’dan Instagram’ın 24 ve üzeri versiyonlarından birini indirenler tarafından kullanılabilecek. Android kullanıcıları ise birkaç hafta içinde Google Play Store üzerinden güncellenmiş uygulamayı indirebilecek.