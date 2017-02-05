Karaman on binlerce insanın delilsiz tutuklandığını itiraf etti





Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman 'ihtiyat tedbir mağduriyet' başlıklı bir yazı kaleme aldı.







Hizmet Hareketi'yle ilgili bugüne kadar sarayın tezlerini alt alta sıralayan Karaman sözü on binlerce insanın tutuklanmasına 1 milyondan fazla insanın doğrudan mağdur olmasına getirdi ve tarihi itiraflarda bulundu.





Karaman şöyle dedi:





"Bağımsızlık ve bütünlüğümüzü, can ve mal emniyetini, hak ve hürriyetleri tehlikeye sokan büyük bir badire Allah'ın yardımı, milletin ve iktidarın sağlam duruşu sayesinde atlatılınca devlet, bir daha böyle bir belâ başımıza gelmesin diye “ihtiyat ve tedbir” cümlesinden bir kısım tasarruflarda bulundular. İlgi ve iltisak şüphesi veya tespiti bulunduğunda ilgilileri açığa aldılar, tutukladılar, ihraç ettiler ve mahkemeye verdiler."





Bugüne kadar ki pek çok skandal fetvayla anılan Yeni Şafak yazarı masum bireyin haklarının AKP'nin çıkarları uğruna görmezden gelindiğini söyledi. Ardından da “suç sabit olduktan sonra yakalama” yerine “suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakma ve haklarını iade etme” yoluna gidildiğini anlattı. Yani "delil olmadan tutuklandılar" demiş oldu.





"Bu ihtiyat ve tedbir tasarrufunda “kamuyu zarardan ve tehlikeden koruma amacını, bireye ait menfaatin, hak ve hürriyetin önüne geçirdiler. Bu arada “suçlu” olmayan birçok kimse de bazı haklarından ve hürriyetinden mahrum oldular. İşte bu yüzden her gün içleri acıtacak mağduriyet hikayeleri dinliyoruz.





Bu hikayelerin gerçek olanları vardır; ama devlet kamuya karşı suç işlemiş insanları elden kaçırmamak ve kötülüklerine fırsat vermemek için “suç sabit olduktan sonra yakalama” yerine “suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakma ve haklarını iade etme” yolunu (bu manada ihtiyat ve tedbiri) tercih etti."





Hayrettin Karaman çözüm yolu olarak ise adil mahkemeleri değil AKP'nin kurduğu komisyonu adres gösterdi:





"Araştırma ve inceleme komisyonları sağlam üyelerden oluşsun, yeteri kadar çok olsun, işlerini mümkün olduğu kadar hızlandırsınlar, masum olanlar bir an önce tespit edilsin ve haklarına kavuşsunlar.

Tespit edilebilirse gerçekten pişman olan, tövbe eden, bundan sonra ilişkisini kesmeye azmedenlere de bir fırsat verilsin.

Allah milleti ve memleketi bütün kötü niyet ve kötü fiil sahiplerinin şerlerinden korusun!"



