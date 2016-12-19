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Kapkaççı baltayı taşa vurdu!
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Kapkaççı baltayı taşa vurdu!
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19 Aralık 2016 15:55
Kapkaççı baltayı taşa vurdu!
Sokakta bir bayanın çantasını kapkaç yapmak isteyen hırsız baltayı taşa vurdu
SHABER3.COM
Sokakta bir bayanın çantasını kapkaç yapmak isteyen hırsız baltayı taşa vurdu. Çevreden yetişen bir kişi bayanın yardımına koştu. Hırsıza meydan daha atan yardım sever hırsızı güvenlik görevlisine teslim etti
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