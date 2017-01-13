Samanyolu Haber /Gündem / Kapıkule'de 24 kilometre TIR kuyruğu /13 Ocak 2017 16:37

Kapıkule'de 24 kilometre TIR kuyruğu

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu 24, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 9 kilometreye ulaştı.

Kapıkule'de 24 kilometre TIR kuyruğu


Avrupa ülkelerine gitmek için ihraç yükleriyle yola çıkan TIR'lar, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturmayı sürdürüyor. Son üç gün içinde TIR kuyrukları Kapıkule Sınır Kapısı'nda 24, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 9 kilometreye ulaştı. Uzun kuyruklar sırasında polis ekipleri de olası sıra ihlallerine karşı önlem aldı. Yetkililer, kuyruğun Bulgaristan'daki yoğun kar yağışı nedeniyle, TIR geçişlerine aralıklarla izin vermesinden kaynaklandığını söyledi.

Saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalan TIR sürücüleri Kapıkule yolu üzerinde yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını giderecek tesislerin olmadığını ve zor durumda kaldıklarını dile getirdi. Almanya'ya giden Ali Oğuz, kendi imkanlarıyla hazırladıkları yiyeceklerle karınlarını doyurduklarını belirterek, "Kuyruğa dün 19 kilometreden girdim. Burada neden beklediğimizi bilmiyoruz. Bulgaristan’ın yolları kapalı olduğunu söylüyorlar. Bulgaristan tarafındaki arkadaşlarımızı arıyoruz, yollar açık diyor. Biz neden beklediğimizi bilmiyoruz" dedi. 

Diğer TIR sürücüsü Onur Kazan ise Bulgaristan sınır geçişlerini ağırdan almasına sitem etti. Sürücüler, günlerce bekledikleri kuyruk nedeniyle ihraç yüklerini zamanında teslim edemedikleri zaman firmaların sıkıntıya girdiğini anlattı.
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