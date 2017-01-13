Samanyolu Haber /Spor / Rus takımları Türkiye'ye gelmekten vazgeçti /13 Ocak 2017 16:28

Rus takımları Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

Lokomotif Moskova’nın ardından Zenit ve Krasnodar takımlarının da Türkiye’de kamp yapmaktan vazgeçtikleri bildirildi.

Rus takımları Türkiye'ye gelmekten vazgeçti


“Sovetski Sport”un haberine göre, Zenit ve Krasnodar takımları bu kış Türkiye’de kamp yapmaktan vazgeçtiler.

Bu iki takımın ilk kampları Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek, daha sonra Türkiye’ye geçmeleri planlanıyordu. Fakat iki takım da planlarını değiştirerek kamplarını başka ülkelerde yapacaklar. Durumun Türkiye’deki terör saldırılarından kaynaklandığı belirtildi.

Daha önce Lokomotif Moskova resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, takımın üçüncü kampını daha önce planlandığı üzere Türkiye’de değil İspanya’da düzenleneceğini belirtmişti.
<< Önceki Haber Rus takımları Türkiye'ye gelmekten vazgeçti Sonraki Haber >>

İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü

İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü

Sonunda gerçek oldu; isyan eden koyunlar çobana saldırdı!

Sonunda gerçek oldu; isyan eden koyunlar çobana saldırdı!

Erdoğan: Elinde doları, avrosu, faizi olan terörist...

Erdoğan: Elinde doları, avrosu, faizi olan terörist...

AKP'li vekilden CHP'lilere ağır hakaret

AKP'li vekilden CHP'lilere ağır hakaret

SHABER3.COM

SHABER3.COM

AKP'nin Atatürk Tornistanı: DÜN "Tarafsız Cumhurbaşkanı" BUGÜN "Tek Adam"

AKP'nin Atatürk Tornistanı: DÜN

Herkesin konuştuğu TIR!

Herkesin konuştuğu TIR!

Meclis'teki kavga böyle başladı

Meclis'teki kavga böyle başladı

Kaplan: Yere batsın saraylarınız, yere batsın başkanlığınız

Kaplan: Yere batsın saraylarınız, yere batsın başkanlığınız

AKP'li ve CHP'li vekiller yumruklaştı

AKP'li ve CHP'li vekiller yumruklaştı
yolum kaderim

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:35:51