Rus takımları Türkiye'ye gelmekten vazgeçti





“Sovetski Sport”un haberine göre, Zenit ve Krasnodar takımları bu kış Türkiye’de kamp yapmaktan vazgeçtiler.





Bu iki takımın ilk kampları Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek, daha sonra Türkiye’ye geçmeleri planlanıyordu. Fakat iki takım da planlarını değiştirerek kamplarını başka ülkelerde yapacaklar. Durumun Türkiye’deki terör saldırılarından kaynaklandığı belirtildi.





Daha önce Lokomotif Moskova resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, takımın üçüncü kampını daha önce planlandığı üzere Türkiye’de değil İspanya’da düzenleneceğini belirtmişti.