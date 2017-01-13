Samanyolu Haber /Gündem / Zeytinburnu'da bina çöktü /13 Ocak 2017 16:46

Zeytinburnu'da bina çöktü

İstanbul Zeytinburnu'nda bir bina çöktü. 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı

İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü

Zeytinburnu'nda çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildiriliyor. Çöken binanın enkazının altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı

Zeytinburnu'nda çöken boş binanın 7 katlı ve 56 daireli olduğu tespit edildi. 


Konuya ilişkin bilgi veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın binanın, 24 Aralık 2015'te bir yıldan uzun süre önce boşaltıldığını belirtti.Murat Aydın şöyle konuştu: 

"Bina 1993 yılında yaptırılmış, 1997’de de iskanını almış bir bina. 56 daire 3 dükkân var. Binanın durumuyla ilgili bize duyum gelmişti. 1 yıl önce, 24 Aralık 2015’te biz binayı tahliye etmişiz.  O süreç de zor bir süreçti, tahliye etme konusunda sıkıntılar yaşamıştık. Allah’tan o sıkıntıları göze alıp tahliye etmişiz, çok büyük acılar yaşanacaktı."

Murat Aydın, "Geçen bir seneyi aşkın zaman içinde bu yapı orada durdu?" sorusunu şöyle yanıt verdi:

"Zaten tahliye etmekte zorlanmıştık. Yıkılıp yeniden yapılması gereken bir bina. Gerekeni zaten yapmışız. Muhtemelen daire sahiplerinin arasında anlaşamamış olması yıkımı engellemiş olabilir. Allah’tan boştu. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde toplantıdayım. Umuyorum ki can kaybı yoktur."
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