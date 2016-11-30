Abdullah Gül partisini kurdu, AKP'den hangi isimler katılıyor?







AKP'ye yakın Akit TV, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün AKP’li bazı kritik isimleri de yanına alarak yeni bir parti kuracağını iddia etti.





Ekonomiden sorumlu Bakan Mehmet Şimşek’in iktidarla çok sert restleşmeye giren AB’yi olumlayan mesajlarını ve AKP milletvekili Mehmet Ali Şahin’in tutuklanan HDP’lilerle ilgili yorumlarını sıralayan Akit TV, Abdullah Gül’ün, Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Mehmet Şimşek, Mehmet Ali Şahin ve Beşir Atalay’ı yanına alarak parti kuracağını öne sürdü.





Akit TV haberinde, Abdullah Gül parti çalışmaları için Ürdün’de İngiliz siyasetçi, eski Başbakan Tony Blair ile görüştü

