Samanyolu Haber /Gündem / Enver Kılıç ve Zabit Kişi’nin MİT tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı /17 Aralık 2017 10:53

Enver Kılıç ve Zabit Kişi’nin MİT tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı

Enver Kılıç ve Zabit Kişi’nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kazak İstihbaratının ortaklığıyla kaçırıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 78 gündür kendilerinden hiçbir şekilde haber alamayan aile tedirgin bir halde bekleyişini sürdürüyor.

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Kazakistan İstihbarat Başkanlığı gönderdiği belgede Enver Kılıç ve Zabit Kişi’nin MİT personeli ile 30 Eylül 2017’de, THY’nin TT-4010 sefer sayılı 23:32 Almatı-Ankara uçağı ile Türkiye’ye gittiklerini kaydetti.

Kırgızistan’da bulunan Türk vatandaşı Enver Kılıç, Hollanda’ya gitmek üzere gittiği Kazakistan’ın Almatı havaalanında evrakların sorun olduğu gerekçesiyle geri çevrilmişti. 15 gün sonra Kırgızistan’a deport kararı çıkarılan Enver Kılıç Kırgızistan’a inmezken kendisinden de bir daha haber alınamamıştı.

AİLE BAŞBAKANLIK VE ADALET BAKANLIĞI’NDAN BİLGİ ALMAYA ÇALIŞIYOR

Enver Kılıç ve Zabit Kişi’yle ilgili olarak ailelerin bilgi almaya çalıştığı ancak hiçbir şekilde bilgi verilmediği görülüyor. Twitter’daki Kılıç ve Kişi aileleri isimli hesaptan yapılan açıklamada, “Yakınlarımız günlerdir TC Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı’ndan Enver Kılıç ve Zabit Kişi hakkında bir haber alma uğraşı içerisindeler. 78 gündür haber alamadığımız Enver Kılıç ve Zabit Kişi hakkında, aylardır Kazakistan Hükümeti ile yaptığımız yazışmalar sonucunda aldığımız bilgileri paylaşacağız.” bilgiler paylaşıldı.



‘BAŞBAKANLIK MİT’E, MİT BAŞBAKANLIĞA’ SORUN DİYOR

Enver Kılıç’ın babası Başbakanlığa oğlunun nerede olduğunu dair BİMER üzerinden başvuru gerçekleştirdi. Başbakanlık konuyla ilgili bilgi vermezken konuyla ilgili topu MİT’e attı. Enver Kılıç’ın babası bunun üzerine MİT’e başrvuru yaptı, fakat MİT de olayı kendi üzerinden atarak Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne yönlendirdi.

 KAÇIRILMA OLAYINDA KAZAK-TÜRK İSTİHBARATI ORTAKLIĞI

Kazakistan ile yapılan yazışmalarda Kazakistan İstihbarat Başkanlığı’nın gönderdiği belgede Enver Kılıç ve Zabit Kişi’nin 30 Eylül 2017 tarihinde Türkiye’ye sınır dışı edildiklerini açıkladı.

Aile, Türk ve Kazak istihbaratı personeli ortaklığı ile yapılan bu hukuksuzluğun, Türk ve Kazak yetkililer tarafından hukuka uygun hale getirilmeye çalışıldığını kaydetti.

MİT, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 gündür oyalandıklarını kaydeden aile, “Bu hukuksuzluk daha ne kadar sürecek bilmiyoruz. Artık Enver Kılıç ve Zabit Kişi’nin hayatlarından daha da çok endişe etmekteyiz. Türkiyedeki avukatımız Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkililerine Kazak İstihbaratından gelen belgeleri gösterip Enver Kılıç ve Zabit Kişi’nin nerede olduklarını sormuştur.” dedi.

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkililerinin hiçbir şekilde bilgi paylaşmadığını kaydeden aile, “biz prosedürü uyguluyoruz” denilerek bilgi verilmediğini ifade etti.
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