Kanter Washington Post'a yazdı: Av olduğumu ilk Endonezya'da anladım

Enes Kanter’in güvenlik gerekçesi ile Londra’ya gitmemesi ABD medyasında yankı uyandırmaya devam ediyor. Kanter son olarak Washington Post için kaleme aldığı bir makalede Türkiye’de binlerce insanın suçsuz yere hapse atıldığını ve hükümetin yurt dışında yaşayan cemaat mensuplarına karşı operasyon yapmaya devam ettiğine dikkat çekti.







Kanter yazısında sosyal eşitsizlikleri protesto etmek için diz çökme eylemini başlatan Amerikan Futbol Ligi’nde (NFL) oynayan ünlü oyuncu Colin Kaepernick’in oynadığı reklam filminde “Her şeye feda etmek anlamına gelse bile bir şeye inanın.”mottosuna da atıfta bulundu.





Milli oyuncu makelenin girişinde ” ‘Sakin ol ve top oyna.’ NBA platformunu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyüdüğüm ve ailemin hâlâ yaşadığı yerle konuşmak için kullandığımda bazılarının söylediği şey bu. Tercih ettiğim tavsiyeler ise Colin Kaepernick’in (NFL oyuncusu) Nike’ın reklam kampanyasından geliyor: Her şeye feda etmek anlamına gelse bile bir şeye inanın.” ifadelerine yer verdi.





“ERDOĞAN KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERİ INTERPOL ARACILIĞIYLA TUTUKLATMAYA ÇALIŞIYOR”







Kanter, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın INTERPOL’ü kullanarak kendisini eleştiren insanları tutuklatmaya çalıştığını söyledi. Amerikan vatandaşı olmadığını hatırlatan Kanter, “Beni koruyacak olan ABD pasaportum yok. O yüzden yurtdışına seyahat etmeyi risk etmiyorum. Risk alsaydım bile Türk ajanlar tarafından çok rahat bir şekilde öldürülebileceğim veya rehin alınabileceğim İngiltere’ye gidemezdim. Erdoğan’ın kolları uzundur. Ona muhalif olan herkesi avlıyor. 2017’de korumaları Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde barışçıl eylemcileri dövmüştü.”dedi.





Yazısında 2016’daki darbe girişimi sonrası Türkiye’de yaşanan gelişmeleri anlatan genç pivot “ 2016 darbe girişiminden sonra Türkiye’deki olaylar çok kötü oldu. Erdoğan geniş çaplı kıyıma başladı, kamuda çalışan 100 bin insanı işten attı ve bunların 50 binini tutuklattı. Bunlar suçlu insanlar değil.





Kanter, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın INTERPOL’ü kullanarak kendisini eleştiren insanları tutuklatmaya çalıştığını söyledi. Amerikan vatandaşı olmadığını hatırlatan Kanter, Beni koruyacak olan ABD pasaportum yok. O yüzden yurtdışına seyahat etmeyi risk etmiyorum. Risk alsaydım bile Türk ajanlar tarafından çok rahat bir şekilde öldürülebileceğim veya rehin alınabileceğim İngiltere’ye gidemezdim. Erdoğan’ın kolları uzundur. Ona muhalif olan herkesi avlıyor. 2017’de korumaları Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde barışcıl eylemcileri dövmüştü.”dedi.





“DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA ERDOĞAN TEMİZLİĞE BAŞLADI”





Yazısında 2016’daki darbe girişimi sonrası Türkiye’de yaşanan gelişmeleri anlatan genç pivot “2016 darbe girişiminden sonra Türkiye’deki olaylar çok kötü oldu. Erdoğan geniş çaplı temizliğe başladı, kamuda çalışan 100 bin insanı işten attı ve bunların 50 binini tutuklattı. Bunlar suçlu insanlar değil. Bunlar arasında akademisyenler, gazeteciler ve hakimler var. Erdoğan konuşma özgürlüğünün tehlikeli olduğunu düşünüyor ve eleştirenleri terörist olmakla suçluyor. Ona karşı konuşan herkes bir hedeftir. Ben kesinlikle bir hedefim. Erdoğan, beni susturabileceği Türkiye’ye geri dönmemi istiyor. “ifadelerine yer verdi.





“ERDOĞAN TARAFINDAN AVLANDIĞIMI İLK ENDONEZYA’DA ÖĞRENDİM”





Kanter, 2017’de kendisine ait hayır kurumu için Endonezya’da çocuk basketbol kampına katıldığını hatırlatan Kanter “Erdoğan tarafından arandığını (avlanmak) fark ettiğim gündü. Gecenin bir yarısında uyandırıldım. Menajerim Türkiye’nin Endonezya polisine benim tehlikeli olduğumu ve arandığımı söylemiş. Biz de hemen havaalanına gittik ve ilk uçakla ülkeyi terk ettik.Endonezya’dan Singapur’a ordan da Romanya’ya geçtim. Romanya’da Türk hükümetinin hakkımda arama kararı çıkarttığını ve pasaportumu iptal ettiklerini öğrendim. ”ifadelerini kullandı.





Türk savcıların kendisini gözaltına alıp cezaevine göndermek istediklerini kaydeden Kanter ” Pennsylvania’da yaşayan barışçıl Türk din adamı Fethullah Gülen’i desteklediğim için ‘Silahlı terör örgütüne’ üye olduğumu iddia ettiler. Erdoğan, darbe girişimi için Gülen’i suçluyor ama o defalarca bunları şiddetle reddetti.”değerlendirmesinde bulundu.





“NEW YORK’TA TEK BAŞIMA GEZEMİYORUM”





Milli oyuncu New York’ta artık tek başına gezemediğini söyledi. Kanter “Erdoğan güçlü bir adam ve onun hakkında ve Türk hükümeti hakkında söylediklerim için bir ters tepki olacağını biliyordum, ama bu kadar olacağını bilmiyordum. Birçok ölüm tehdidi alıyorum. New York’ta yalnız dolaşmayı severdim ama bunu daha fazla yapamam. Türkiye’deki arkadaşlarım ve ailem sadece benimle konuştuğu için tutuklanabilir. Londra’ya gidemediğim gibi aynı sebepten dolayı, geçen yıl Norveç’teki İnsan Hakları Vakfı’nın Oslo Özgürlük Forumu’na katılamadım.”şeklinde düşüncelerini aktardı.





NBA yıldızı, yazısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yaklaşık 4 ay önce “Hükümet, Gülen’in diğer ülkelerdeki taraftarlarına karşı operasyonlar yapmaya devam edecek.” açıklamasını da hatırlattı.





TR724