Sigortacı raporu: Türkiye'de 16 bin 200 işletme batacak

Cumhuriyet'in haberine göre alacak sigortası şirketi Euler Hermes’in Küresel İflas Raporu’nda Türkiye’de iflasların 2019’da yüzde 5 artacağı öngörüldü. 2018’de 15 bin 400 olan iflas eden şirket sayısı 2019’da 16 bin 200’e yükselecek.





Raporda, Türkiye’de kur krizinin ekonomideki olumsuz etkilerinin 2019’da da süreceği belirtildi. Euler Hermes, geçen yılki raporunda 2018’de Türkiye’de 12 bin 300 şirketin iflas edeceği tahmininde bulunmuştu ancak sayı 15 bin 400 oldu.





2018’de yüzde 10 oranında artan küresel düzeyde şirket iflasları, 2019’da yüzde 6 artacak. İflaslar Batı Avrupa’da, Fransa, İtalya, İspanya da yüzde 2, Birleşik Krallık’ta yüzde 9 artış gösterecek. Çin ise iflaslarda yüzde 20 ile başı çekecek. Çin yetkililerinin, bazı verilere göre 20 bini aşan devlete ait “zombi” teşebbüslerini temizlemeye karar vermesi iflas oranlarını etkileyecek önemli bir neden olarak ön plana çıkıyor. 2019’da ABD ve Brezilya hariç her üç ülkeden ikisi, iflas artışı ile karşı karşıya. Rapora göre, mevcut iflas görünümü, dünyanın her yerinde risk yöneticilerinin ve liderlerin seçici olmalarını gerektiriyor.





Büyüme düşecek





Küresel ekonominin 2018’de kaydettiği yüzde 3.1’lik büyüme oranının 2019’da yüzde 3’e inmesi bekleniyor. ABD’de 2018’de yüzde 2.9 olan reel GSYH’nin 2019’da yüzde 2.5’e, Avro Bölgesi’nde yüzde 1.9’dan yüzde 1.6’ya ve Asya’da yüzde 5.1’den yüzde 4.8’e gerileyeceği tahmin ediliyor.





Ticaret savaşlarının derinleşmesinin, Brexit ve korumacılık kaygılarının birçok ülkede durgunluk ihtimalini güçlendirdiğini belirten Euler Hermes Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Özlem Özüner, “Özellikle Avrupa sanayi üretimi beklenti endeksleri negatif seyrediyor. 2019’da bu konjonktürde Türkiye’nin en önemli ticaret partneri olan Avrupa’ya yapılacak ihracatta karşı tarafın ödeme kabiliyetini ölçmek kritik olacak” dedi.