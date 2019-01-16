Soğan fiyatının 10 TL'ye çıkması bekleniyor

Resmi Gazete'de dün yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla 28 Şubat'a kadar kuru soğan ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Şirketler sıfır vergiyle dışarıdan soğan ithal edebilecek. İlgili karara göre, bu tarih sonrası Türkiye Bosna Hersek'ten sıfır, Singapur'dan yüzde 30.9, Güney Kore, Malezya ve diğer ülkelerden ise yüzde 49.5 gümrük vergisi ile soğan ithal edebilecek.



Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, ithalat kararını değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, "Bu ayıp bize yeter" dedi.





Geçen yıl zarar eden üreticinin üretimden vazgeçtiğine işaret eden ve 1-2 ay içerisinde soğanın 10 liraya çıkmasının beklendiğini söyleyen Güngör, hükümetin günü kurtarmaya çalıştığını vurguladı.





Düşük rekolte nedeniyle üreticinin elindeki malı geçen sonbahar başında ortalama 1 TL'den elinden çıkardığını hatırlatan Güngör, ayrıca kuru soğanın kişi başına yıllık tüketim ortalamasının 22 kilogram olduğuna da dikkat çekerek "Araştırmalarımıza göre bu yıl tüketim 16-17 kg'a kadar düşecek, fiyatlar daha da yükselecektir" dedi.