Samanyolu Haber /Gündem / Kanal D ana haberi o sunacak! /07 Aralık 2016 17:35

Kanal D ana haberi o sunacak!

Yeni yılda Kanal D’nin haberlerini Hürriyet yazarı Ahmet Hakan sunacak.

Aydın Doğan darbe tiyatrosunda açık verdi

Medyatava'nın haberine göre Ahmet Hakan Coşkun, sadece haberleri sunmakla kalmayacak. Haber merkezinde aktif rol de alacak.

Berat Albayrak'ın hacklenen mailleri arasında, Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ'ın Serhat Albayrak'a gönderdiği epostalarda Ahmet Hakan'ın Hürriyet'in başına getirilmesi için uğraştığını anlatması dikkat çekmişti. 

O yazışmalara göre Ahmet Hakan'ın Hürriyet'in başına geçmesi mümkün olmadı belki ama Doğan Medya Grubu'nun en çok izlenen TV kanalı olan Kanal D'nin Ana Haber Bülteni'nin Ahmet Hakan'a verilmiş olması, Aydın Doğan'ın medyada ipleri tamamen AKP'ye bıraktığının göstergesi. 

Hacklenen maillerden sonra görevden ayrılan Mehmet Ali Yalçındağ'ın da halen etkili ve aktif olduğu anlaşılıyor...
<< Önceki Haber Kanal D ana haberi o sunacak! Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:47:01