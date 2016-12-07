Kanal D ana haberi o sunacak!





Berat Albayrak'ın hacklenen mailleri arasında, Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ'ın Serhat Albayrak'a gönderdiği epostalarda Ahmet Hakan'ın Hürriyet'in başına getirilmesi için uğraştığını anlatması dikkat çekmişti.





O yazışmalara göre Ahmet Hakan'ın Hürriyet'in başına geçmesi mümkün olmadı belki ama Doğan Medya Grubu'nun en çok izlenen TV kanalı olan Kanal D'nin Ana Haber Bülteni'nin Ahmet Hakan'a verilmiş olması, Aydın Doğan'ın medyada ipleri tamamen AKP'ye bıraktığının göstergesi.





Hacklenen maillerden sonra görevden ayrılan Mehmet Ali Yalçındağ'ın da halen etkili ve aktif olduğu anlaşılıyor...

Medyatava'nın haberine göre Ahmet Hakan Coşkun, sadece haberleri sunmakla kalmayacak. Haber merkezinde aktif rol de alacak.