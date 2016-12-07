Doktora tezini de başkasına yazdırmış

E-postalara göre Berat Albayrak'ın mecliste okunmasıyla zor durumda kaldığı doktora tezini kendisinin bile yazmadığı ortaya çıktı.

CHP'li Aytuğ Atıcı meclis kürsüsünden Berat Albayrak'ın nükleer santrali eleştiren doktora tezini okumuş, damat Albayrak da cevap verememişti.

İşte maillere yansıyan doktora sahtekarlığı:





Sevgili Berat, Yarın ki tez izleme ile ilgili, 12 slayttan oluşan bir sunumu sana gönderiyorum. Tez jüri üyelerinin sayısı kadar çoğaltırsan iyi olur. Şimdi ben model taraması da yapıyorum. Tezle ilgili eksiklikleri de tamamlamaya devam edeceğim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar, yarın görüşmek üzere. Erişah





Sevgili Berat Bey, Ekteki dosyada da göreceğiniz gibi, geçen hafta size verdiğimiz "yapılacaklar listemiz"deki görevlerin büyük kısmını tamamladık. Sadece Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili kısa bir yer kaldı. Onun dışında biz an itibariyle ekonometrik modele başlıyoruz. O konuda da gelecek hafta verileri toplayarak Doç. bir arkadaşımızla o kısmı da tamamlayacağız. Sizden de şunları rica ediyoruz: * Proje finansmanı ile ilgili olan ve başında 292 bulunan İngilizce metnin dip notlu çevirisi. * Geçen haftadan kalan görevlerinizi tamamlama. * Dip notlarda çok fazla tekrar edenleri saptayıp yerine yeni kaynakları yerleştirme. * Genel olarak tezi gözden geçirerek, eksik bulduğunuz yerleri bize söylemeniz. Mevcut durumlar itibariyle, bayram sonrası sizinle görüşeceğiz. Biz bu arada kendi kısımlarımızı bitiriyoruz. Size de çalışmalarınızda başarılar dileriz. Prof. Erişah ve asistanları





TEZİ YAZAN AKADEMİSYEN 'YÜKSELMİŞ'





Berat Albayrak'ın maillerine göre tezi hazırlayan isim Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Erişah Arıcan. 2015 Ağustos ayında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atan Arıcan, 1 Nisan 2016 tarihinde ise Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.





Marmara Üniversitesi daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çekmişti.