Samanyolu Haber /Gündem / Kamyonet kültür merkezinin tepesi düştü /04 Şubat 2017 13:48

Kamyonet kültür merkezinin tepesi düştü

TRABZON’un Erdoğdu Mahallesi’nde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, 15 metre yüksekten Kültür Merkezi binasının terasına düştü. Araç sürücüsü 41 yaşındaki Cenk Ali Sağlam hayatını kaybetti.

Kamyonet kültür merkezinin tepesi düştü


Kaza, saat 04.30 sıralarında Atapark mevkiinden Erdoğdu Mahallesi'ne çıkan yol üzerinde meydana geldi. Rampa yukarı çıkan Cenk Ali Sağlam yönetimindeki 34 LPD 79 plakalı kamyonet, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Yol kenarındaki demir korkulukları kıran kamyonet, 15 metre yükseklikten Zağanos Vadisi'ne düşerek toprak zemine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet kültür merkezi binasının terasına düştü. Sürücü Cenk Ali Sağlam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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