Samanyolu Haber /Gündem / Mahmut Tanal'dan dikkat çeken tweet /04 Şubat 2017 13:33

Mahmut Tanal'dan dikkat çeken tweet

Anayasa değişikliği hakkındaki referandum için neden 'Hayır' denilmesi gerektiğine dair herkesin kolayca anlayabileceği örnekleri paylaşan Mahmut Tanal, dikkat çekici bir tweet ile ülkenin geldiği vahim durumu özetledi...

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Hukukçu kimliğiyle öne çıkan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın twitter paylaşımı, AKP rejiminin Türkiye'yi getirdiği durumu özetliyor:

@MTanal: Son 10 yılda yapılan tek fabrika yok.139 Ceza Evi var!! Herşey yolunda mı? #HAYIR


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