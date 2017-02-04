Mahmut Tanal'dan dikkat çeken tweet





@MTanal: Son 10 yılda yapılan tek fabrika yok.139 Ceza Evi var!! Herşey yolunda mı? #HAYIR











Hukukçu kimliğiyle öne çıkan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın twitter paylaşımı, AKP rejiminin Türkiye'yi getirdiği durumu özetliyor: