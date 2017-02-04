Akdeniz'de bin üçyüz den fazla mülteci kurtarıldı

İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri cuma günü Libya açıklarında bin 300'den fazla sığınmacının kurtarıldığını duyurdu. Bu rakamla birlikte geçen çarşamba gününden bu yana Akdeniz'de kurtarılan sığınmacı sayısı 3 bine ulaştı.

Bölgede Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ile İspanyol yardım kuruluşu Proactive Open Arms da kurtarma çalışmalarına yardım ediyor. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nden Ed Taylor, kurtarma gemisi Aquarius'ta bulunduğunu söyleyerek, sığınmacıların yaşadıklarını 'kabus' diye nitelendirdi. Yardım kurtarma çalışanlarına katılanların kapasitelerinin sınırına dayandığını, az sayıda kurtarma botu olduğunu ve bunların öngörülenden iki kat fazla insanı almak durumunda kaldığını ifade etti. Taylor Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Destek talep ettik ancak hiç kimse bu konuda sorumlu değil" dedi.

İspanyol yardım kuruluşu Proactive Open Arms da cuma günkü kurtarma çalışmalarını 'zor bir gündü' diye özetledi. Açıklamada, sığınmacıların yakıtın alev alması yüzünden yanık ve başka nedenlerle yaralandığını, aralarında bebeklerin de bulunduğu vurgulandı. AB devlet ve hükümet başkanları dün Malta'da sığınmacı krizini görüştü. Liderler çatışmaların yaşandığı, Avrupa'ya göçte ise transit ülke görevini gören Libya'ya destek için 10 nokta üzerinde uzlaşma sağladı.